Jannik Sinner, la foto di gruppo con Alcaraz e Nadal: un dettaglio preoccupante

In Arabia Saudita sta andando in scena il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che riunisce sei tra i tennisti più forti del mondo. Oltre al numero uno Jannik Sinner, ci sono anche le leggende Rafa Nadal e Novak Djokovic, e gli altri fuoriclasse del circuito Atp: Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e Holger Rune. I sei maestri del tennis, oltre a giocare l'uno contro l'altro, hanno anche l'opportunità di trascorrere del tempo insieme per conoscersi meglio.

Come sempre in questi casi, a guidare la compagnia sono i "vecchietti" Nadal e Djokovic. In particolare, il serbo sembra essere il vero simpaticone del gruppo. Il fresco vincitore dell'oro olimpico a Parigi 2024 ha postato una foto su Instagram che lo ritrae assieme agli altri campioni. I sei tennisti sono vestiti da sera: chi con jeans e maglia bianca - come Alcaraz, Nadal, Medvedev e Sinner - e chi, invece, con in total black - come Nole e Rune. Ma alcuni utenti hanno notato un dettaglio curioso che potrebbe spiegare i rapporti umani che intercorrono tra i campioni.

In una delle due foto condivise da Nole, si vede Jannik Sinner sorridente ma un po' defilato dal gruppo. L'azzurro ride, ma si tiene a debita distanza dai colleghi. E qualche utente ha notato che questo dettaglia potrebbe indicare la cosiddetta solitudine dei numeri uno. Quasi a voler simboleggiare che chi si innalza si isola.