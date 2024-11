Juve, un rigore di Vlahovic e un punto in casa del Lille. Thiago Motta con l'amaro in bocca

05 novembre 2024 a

La Juventus non va oltre l'1-1 contro il Lille in trasferta con Vlahovic che su calcio di rigore pareggia i conti dopo il gol di David. Entrambe le squadre salgono così a quota sette punti in classifica nella classifica della nuova Champions League. David sblocca il risultato al 27' sfruttando un assist di Zhegrova, mentre Vlahovic dal dischetto al 60' realizza la rete del pareggio per la squadra di Thiago Motta.

Ancora un'ottima prestazione del Lille che, dopo i successi spagnoli con Real e Atletico Madrid, trova un pari con la Juve alla Decathlon Arena. La formazione di Genesio gioca bene e passa in vantaggio al 27', con un bel gol di David su assist di Zhegrova. I bianconeri reagiscono e sfiorano il pareggio con Vlahovic al 34' ma trova la grande parata di Chevalier, poi si vede annullare due reti a Koopmeiners per fuorigioco.

A inizio ripresa al 54' sul cross a rientrare di Conceicao, Chevalier ci mette una pezza ed è bravo a respingere anche il successivo tiro centrale di Thuram. Il pareggio arriva al 60': contatto in area tra Conceicao e André dopo una discesa in avanti di Cambiaso, l'arbitro indica il dischetto e Vlahovic non sbaglia. Un risultato che sta comunque stretto alla Juve che avrebbe meritato la vittoria, per le diverse occasioni procurate. Nella ripresa la squadra di Thiago Motta rimane stabilmente nella metà campo avversaria, ma nel finale anche il Lille torna ad attaccare con pericolosità, dimostrando maggiore freschezza, anche se Di Gregorio è attento e non corre troppi pericoli.

Destini opposti per le altre due italiane impegnate in serata. Il Milan trionfa 3.-1 in casa del Real Madrid (reti di Thiaw, Morata e Reijnders per i rossoneri, di Vinicius su rigore il gol dei blancos) mentre il Bologna incassa al Dall'Ara una sconfitta dolorosa e pesante contro il Monaco: all'86' Kehrer insacca e porta i monegaschi a quota 10 punti in classifica, mentre gli uomini di Italiano restano con un solo punto in quattro gare.