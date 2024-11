Edberg alle Atp Finals, "baciala": gelo con la moglie Annette sugli spalti

15 novembre 2024 a

Tra i più grandi tennisti di sempre c’è sicuramente Stefan Edberg, l'ultimo vero grande giocatore d'attacco, da serve and volley e dalle fantastiche volée sono proverbiali. Pizzicato dalle telecamere sugli spalti del PalaAlpitour a Torino, in un momento di difficoltà e imbarazzo, è stato messo un po' in difficoltà.

Ma con il suo stile sobrio e con un bel sorriso se l'è cavata. Edberg è stato pizzicato dalla Kiss Cam, la classica americana nella quale una coppia deve darsi un bacio davanti alle telecamere, a scelta della regia. Magari si è solo amici o perfetti sconosciuti. C'è chi accetta, al di là del legame, e si bacia in diretta e con l'inquadrata, e chi rifiuta.

Edberg aveva accanto sua moglie, Annette Olsen, compagna di vita da oltre 30 anni. Lei ha provato ad avvincersi per dagli un bacino, lui con quale parola l’ha guardata, cercando di evitare subito la cosa. Visibile è stato l’imbarazzo da parte dell’ex tennista, che ha detto “no” al bacio in pubblico, lasciando qualcuno sugli spalti stupito. Edberg ha poi rivolto un sorriso ad Annette e alla telecamera.

La sua carriera è decollata alla fine degli anni '80 e l'inizio dei ’90, per poi dire addio alla racchetta e ai campi nel 1996, all’età di 30 anni. Oltre a lui, tramite la Kiss Cam, sono stati pizzicato anche altri protagonisti del mondo del tennis come Nastase, Tiriac e Sonego. Tra i prescelti anche un ex calciatore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara.