Sinner, chi beccano nel pubblico alle Atp Finals di Torino: trionfo totale

La "grande bellezza" del tennis di Jannik Sinner strega anche Paolo Sorrentino, il regista da Oscar che dell'estetica, nei suoi film, ha fatto un mantra e che di miti dello sport, a partire da Diego Armando Maradona e della sua "mano de Dios", se ne intende eccome.

C'era anche l'autore partenopeo seduto sugli spalti a Torino, per godersi dal vivo il trionfo di Sinner nelle Nitto Atp Finals contro l'americano Taylor Fritz. E il fermo immagine di una sua espressione ha fatto il giro del web, diventando virale su X.

E mentre i tifosi ancora si esaltavano per l'impresa del numero del Ranking Atp (lo sarà almeno fino a dopo gli Australian Open 2025, visto il vantaggio sui rivali), il 23enne di San Candido si collegava con Fabio Fazio per commentare a caldo la vittoria a Che tempo che fa, sul Nove.

"Gioco e basta, penso poco quando sono in campo! Questo è un titolo molto speciale, giocare in Italia con il pubblico italiano… Ci tenevo veramente tanto a fare bene", spiega Sinner godendosi l'applauso del pubblico. "L'anno scorso eravamo molto vicini a vincere questo trofeo - ha proseguito il campione - e abbiamo perso in finale, quest'anno è una sensazione totalmente diversa, vincere davanti a tantissimi spettatori per me è un grandissimo onore. Soprattutto una bellissima emozione, voglio ringraziarvi del tifo e del pubblico, soprattutto quando le cose non vanno benissimo perché lì sento tantissimo calore e affetto". Inoltre ha aggiunto: "Sono abbastanza sicuro che a 23 anni non puoi essere al 100%, ci sono delle aree di miglioramento… è normale, nessuno a 23 anni era perfetto, nessuno sarà perfetto. Ho il mio team intorno che mi spinge tanto e non vedo l'ora di riniziare a lavorare e cercare di far meglio. Questo mi renderà un giocatore ancora migliore perché se vuoi tenere questa posizione devi migliorare sempre, il lavoro non smette mai".

Sui prossimi impegni e la Coppa Davis: "Parto domani (per Malaga, ndr), sarà una competizione molto dura. Speriamo di far bene anche lì, siamo una bellissima squadra con tanti giocatori veramente buoni. La soluzione per vincere in Coppa Davis è proprio fare squadra e noi a fare squadra siamo veramente bravi, speriamo di fare bene!".