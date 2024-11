Milan, Charles De Ketelaere fa impazzire i rossoneri: ecco quanto vale oggi

29 novembre 2024 a

a

a

Per l’Atalanta si tratta dell’ennesima scommessa vinta. Charles De Ketelaere stupisce e a Bergamo è rinato, dopo la fallimentare esperienza al Milan. Gian Piero Gasperini se lo coccola e lo sta affinando da suggeritore, per sfruttare la facilità realizzativa di due punte prolifiche come Retegui (14 gol finora), e Lookman (otto). Sta diventando un leader e crescendo nei numeri. Anche il suo valore, così, è aumentato: riscattato dal Milan a 23 milioni, secondo Il Giorno oggi l’ex Bruges ne varrebbe probabilmente già il doppio. In estate possibili le offerte faraoniche dalla ricca Premier League.

De Ketelaere a Bergamo è un po’ l’Ilicic della situazione. Il ruolo è quello, l’incisività è vicina a quello dello sloveno, che a 32 anni, nella stagione 2019-20, era nel pieno della maturità agonistica e con un grande bagaglio di esperienza. Dall’anno scorso, il belga ha già messo insieme diciotto gol e venti assist. Quest’anno sta mantenendo la stessa media realizzativa, è già a quattro reti in diciotto gare collezionate (ma in un contesto di più alto livello rispetto all’Europa League) e sta raddoppiando il numero degli assist: già nove. In proiezione, a fine stagione, potrebbe arrivare intorno alle 14/15 reti dell’anno scorso, arrivando a quota venti assist.

Inter prima al mondo, occhio ad Atalanta e Milan: Power Ranking, rinasce l'Italia

La crescita sul campo, però, va ben oltre le cifre e Charles vola. Per la gioia di Gasperini e dell’Atalanta, che hanno un talento tra le mani. L’allenatore ex Genoa lo ha coccolato dopo la doppietta nel 6-1 di Champions contro lo Young Boys: "Meritava lui il premio di MVP della partita (e non Retegui, anche lui andato a casa con una doppietta, ndr), sempre detto che gli algoritmi non ci azzeccano — ha sorriso — Fa cose che l’anno scorso non faceva. L’Europa League gli ha aumentato l’autostima".