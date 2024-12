Coach Vagnozzi contro Jannik SInner, nervi tesi: "Lo ho dovuto riprendere"

13 dicembre 2024 a

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, lo ha premiato insieme alla chef Elisabetta Cocciaretto con il premio regionale per il merito sportivo. Stiamo parlando dell’ascolano Simone Vagnozzi, non presente a Fano ma in collegamento da Dubai, dove si trova con Jannik Sinner in preparazione di 2025.

Il 2024 intanto ”è stata una stagione pazzesca — le sue parole — con tante vittorie che nessuno si aspettava, una stagione superlativa. Adesso ci stiamo preparando per cercare di fare ancora meglio. Lui è un fenomeno, si applica, è educato, empatico, resiliente, ci mette impegno tutti i giorni e ovviamente i risultati lo aiutano in questo".

Vagnozzi ha poi parlato di alcuni momenti fondamentali per la svolta di Sinner: “È stato un lungo percorso, per cui non si può parlare di un singolo episodio che ha determinato la svolta nella carriera di Jannik — ha detto Simone — Forse potrei dire nel 2023 a Pechino la vittoria ai China Open contro Medvedev o agli inizi del 2024 con il primo slam l’Australian Open che ci ha dato la spinta giusta".

Poi il coach ha rivelato qualche aneddoto interessante. “Se io e Sinner abbiamo mai litigato? È una bella domanda — ha risposto — ma non parlerei di litigio, semmai c’è stata qualche discussione, qualche confronto. Ultimamente in campo a Shangai l’ho dovuto riprendere per un suo gesto di insofferenza. Però ogni giorno è diverso quando si gioca, per cui ci sta sfogarsi, ma Sinner ha un comportamento esemplare in ogni situazione".

Infine Vagnozzi ha dedicato un pensiero alla sua regione: “È un posto stupendo, tranquillo, dove si vive bene, la gente è ospitale e penso che dobbiamo continuare a fare bene quello che stiamo già facendo — ha concluso Con cosa sostituirei palline e racchetta da tennis? Per le palline da gioco direi le olive all’ascolana, mentre per la racchetta direi che un buon ciauscolo possa andar bene come racchetta da tennis".