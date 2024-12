Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, clamoroso colpo di scena: con chi è stato beccato lui a Dubai

21 dicembre 2024 a

Nessun addio: Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono ancora una coppia. Dopo mesi di tam tam e di voci di crisi, i due sembrano smentire tutto. Il tennista sta infatti preparando la stagione a Dubai, lontano da occhi indiscreti. E nelle ultime ore avrebbe conosciuto il fratello della fidanzata, Nikolay, calciatore russo, in vacanza con la famiglia proprio negli Emirati.

La riprova? Il campione ha scattato alcune foto con lui e i figli. Foto che sono state pubblicate proprio dal fratello di Anna e che non sono sfuggite agli attentissimi occhi degli esperti del gossip. Già nei giorni scorsi la tennista numero 11 al mondo era stata intervistata dal magazine australiano Bazaar, che l'ha scelta come ragazza copertina.

Peccato però che in quell'occasione Kalinskaya abbia preferito il silenzio sul compagno. Parlando della sua vita privata aveva spiegato: "Penso che la chiave sia cambiare alcune cose, non allenarmi, ma modificare un po' il mio stile di vita per renderlo più semplice, godermi le cose nei miei giorni liberi per avere un buon equilibrio. E avere un programma migliore per sapere quando puoi vedere i tuoi amici in modo da essere più felice fuori dal campo. Posso ricaricarmi, così posso competere meglio e avere più energia, ed essere migliore mentalmente".