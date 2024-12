Jannik Sinner e Nick Kyrgios, l'abbraccio impossibile che spiazza il mondo del tennis

26 dicembre 2024 a

Tu chiamali, se vuoi, "miracoli del 25 dicembre". I due nemici più acerrimi del mondo del tennis e forse dello sport, Nick Kyrgios e Jannik Sinner (e non certo per colpa dell'altoatesino), abbracciati come fraterni amici. Una pax natalizia straordinaria. Se non fosse tutta una invenzione dell'Intelligenza Artificiale, sempre più protagonista assoluta dei social.

Ricapitoliamo: da alcuni mesi il tennista australiano da poco tornato in campo dopo un lungo stop per infortuni non perde occasione per attaccare - e, talvolta, insultare direttamente - il collega italiano numero 1 del ranking mondiale. Motivo principale la questione doping, con l'assoluzione dell'Itia nel caso Clostebol che la Wada ha intenzione di ribaltare con il ricorso al Tas di Losanna. La sentenza definitiva arriverà tra poche settimane, Sinner rischia una squalifica da 1 a 2 anni per responsabilità oggettiva ma per Kyrgios è sicuramente già colpevole, con tanto di quasi quotidiani riferimenti alla sua (presunta) scorrettezza, conditi da complottismo un tanto al chilo e veleno puro. Qualcosa, sostengono i più maliziosi, potrebbe contare anche il fatto che Sinner sia (o fosse?) fidanzato con Anna Kalinskaya, ex dello stesso Nick per qualche mese nel 2020.

Bene: chi si attendeva feste di fiele sarà rimasto stupito, forse, dal vedere uno dei classici video di auguri natalizi in cui Sinner e Kyrgios si scambiano affettuosi auguri natalizi. Come loro, altri grandi nemici come Daniele De Rossi e Friedkin che qualche tempo fa lo ha esonerato dalla Roma, o le due grandi avversarie della scherma italiana Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali, l'interista Beppe Marotta e il patron americano del Milan Gerry Cardinale.

Cristiano Ronaldo e Leo Messi, l'ex mister della Juve Max Allegri e Lele Adani, oppure Theo Hernandez con Paulo Fonseca, il mister del Milan che ha osato panchinarlo. E gran finale con Francesco Totti e Ilary Blasi. Baci e abbracci frutto però dell'IA: realtà virtuale, insomma. Per vedere scoppiare la pace tra questi personaggi occorrerà attendere il prossimo Natale, come minimo.