Kvaratskhelia, blitz del Psg: subito via. Terremoto a Napoli, cosa sta succedendo

Nel girone di ritorno il Napoli di Antonio Conte potrebbe ritrovarsi a giocare per lo scudetto senza Kvitcha Kvaratskhelia. Secondo le ultime, clamorose notizie di radio-mercato, il georgiano sarebbe nel mirino del Paris Saint Germain. Come riporta il prestigioso magazine francese L'Equipe, infatti, il Psg potrebbe tornare alla carica già in questa sessione di gennaio per il 23enne star della formazione azzurra.

Con Kolo Muani in uscita, a Parigi starebbero lavorando da un po' di tempo sulla pista che porta a Kvara, nel mirino anche la scorsa estate. E rispetto ad allora, ci sarebbe da parte del Napoli la disponibilità a trattare. Attenzione però alla concorrenza del Manchester United, che avrebbe individuato nell'esterno georgiano il sostituto ideale di Rashford, ormai in rotta coi Red Devils. Lo stesso attaccante inglese potrebbe diventare pedina di scambio con i partenopei per portare Kvaratskhelia all'Old Trafford.

Un addio che avrebbe del clamoroso visto che l'ex Lokomotiv Mosca, arrivato da semi-sconosciuto in Italia nell'estate del 2022 pescato dall'allora ds Giuntoli, nel giro di poche settimane è diventato uomo-chiave del titolo vinto con Luciano Spalletti (34 partite e 12 gol in campionato), si è confermato nella successiva sciagurata stagione (11 gol) e anche quest'anno con la nuova gestione Conte è stato titolare inamovibile mettendo insieme 17 presenze e 5 reti prima dell'infortunio che l'ha fermato a dicembre. La grande fiducia nell'esterno offensivo brasiliano David Neres potrebbe però indurre la dirigenza a cedere e monetizzare per una notevole plusvalenza.

Sul fronte-entrate, Aurelio De Laurentiis potrebbe investire almeno parte della ricca cifra incassata per Kvara per regalare al tecnico un centrocampista offensivo di livello: l'ultimo nome è quello di Davide Frattesi, mezzala azzurra dell'Inter insoddisfatta per lo scarso impiego garantitogli da Simone Inzaghi. In grado di sostituire all'occorrenza sia McTominay sia Anguissa, l'ex Sassuolo è valutato da Marotta ben 45 milioni. A rendere difficile il suo approdo sotto il Vesuvio, oltre alla quotazione, anche il fatto che Inter e Napoli siano due rivali dirette.

Più facile allora arrivare a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma dato pure lui in uscita ma che sembra aver ricucito con l'ambiente giallorosso grazie alla cura Ranieri, oppure l'ex enfant prodige delle giovanili dell'Inter Cesare Casadei. Per il Nazionale Under 21 il Chelsea chiede una cifra tra i 12 e i 15 milioni. AdL per ora nicchia, puntando a uno sconto, ma con i soldi di Kvaratskhelia in cassa cambierebbe tutto.