Novak Djokovic, è un incubo: "A cosa deve rinunciare", un'altra mazzata sul campione

25 gennaio 2025 a

a

a

Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dagli Australian Open dopo un primo set combattuto contro Alexander Zverev nella semifinale del torneo. Il campione serbo, visibilmente limitato da un problema muscolare che lo aveva già preoccupato nelle ore precedenti al match, ha deciso di interrompere la sua corsa verso quello che sarebbe stato l’undicesimo titolo a Melbourne. Il campione, per inciso, è stato anche fischiato dal pubblico per il ritiro: un episodio oggettivamente deprecabile. In ogni caso, il forfait è un duro colpo non solo per il tennista, ma anche per la Serbia, che dovrà fare a meno di lui nello spareggio di Coppa Davis contro la Danimarca.

La notizia è stata confermata dal capitano del team serbo, Viktor Troicki, attraverso Sportklub. L’assenza di Djokovic e quella di Dusan Lajovic riducono drasticamente le possibilità della Serbia di superare lo spareggio. Il capitano dovrà fare affidamento su Miomir Kecmanovic, Laslo Djere e Hamad Medjedovic, mentre dall’altra parte il danese Holger Rune proverà a trascinare la sua squadra verso la vittoria.

Al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero di Djokovic, ma una cosa è chiara: la sua determinazione resta immutata. "È vero che ho subito diversi infortuni negli ultimi anni. Dovrò capire il motivo di quello che è successo. Continuerò a lottare per vincere altri Slam: fino a quando mi sentirò di voler sopportare tutto questo, continuerò", ha affermato con convinzione.

"Vessato e deportato, è una vergogna": caso-Djokovic, in Australia si scatena il pandemonio

Parlando della sua semifinale contro Zverev, Djokovic ha sottolineato quanto fosse fiducioso prima che il problema fisico prendesse il sopravvento: "Credo di aver giocato molto bene. Mi piacevano le mie chance in questo torneo quando stavo ancora bene fisicamente ed ero pronto a combattere. Stavo colpendo la palla bene, ci sono molti aspetti positivi da valutare. La semifinale, considerando le circostanze, è un buon risultato. Ovviamente non sono soddisfatto, perché l'obiettivo è sempre lottare per i grandi titoli", ha concluso.