Como-Juventus, il clamoroso audio del Var: "Check completo", "Ehm, per me no"

10 febbraio 2025 a

a

a

Il solito Kolo Muani ha permesso alla Juve di passare sul campo del Como, segnando nel finale il rigore che ha portato i tre punti ai bianconeri. La discussione però è tutta sul presunto fallo di mano di Gatti, dopo l’affondo di Douvikas. Niente rigore concesso ai lariani e così Cesc Fabregas è andato su tutte le furie. Si è trattato di una azione che ha messo la stessa sala Var in una situazione paradossale con una netta lettura da parte dell'Avar Maggioni – per cui ci poteva stare il penalty – e Guida che alla fine decreta la sentenza: "Check completato, per me è no".

La Juventus risorge e travolge l'Empoli per 4-1: Motta si salva la panchina

Gli addetti alla revisione alla fine erano in evidente contrasto tra loro, con una analisi totalmente distante su come sanzionare l'intervento in oggetto. L’episodio è avvenuto minuto 81 sul risultato di parità, prima che i bianconeri segnassero nel finale. Per l’occasione Douvikas è entrato in area bianconera, contrastato da Gatti che nel tentativo di anticiparne il tiro ha toccato con la mano il pallone in modo impercettibile, ma evidente alla moviola. Abisso ferma tutto richiamato per un check e in sala VAR è scattato il dibattito.

"Progetto fantasioso": terremoto-Juve, ecco chi attacca in pubblico mister Thiago Motta

Di seguito il testo integrale dello scambio:

Guida (VAR) – Aspetta un attimo, aspetta solo un attimo, check in corso, check in corso, check in corso…



Maggioni (Avar) – La tocca, lo vedi? Questa è il program la stessa tua



Assistente dell'arbitro (dal campo) – Si va sulla dinamica mi sa, eh?



Guida – E' in dinamica…



Maggioni – Poi va in marcatura



Guida – Si ma per me è in dinamica… dammene un'altra: per me è in dinamica

Maggioni – Gli toglie il controllo però, Marco, lui la può stoppare

Guida – No, per me non è rigore… fammela rivedere

Maggioni – Guarda che gli toglie il pallone, lui la può stoppare ma il controllo glielo toglie. Con il braccio la tocca prima che vada in marcatura



Guida – Ma è in appoggio

Maggioni – Dopo. Vedi che gliela toglie, comunque gli toglie il controllo…

Guida – Check completato

Maggioni – Per me no

Guida – Va bene