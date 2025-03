Juventus, "riunione della dirigenza: si decide adesso". Thiago Motta esonerato?

17 marzo 2025 a

Un incubo, per la Juventus. Il punto più basso. In sequenza l'eliminazione dalla Champions League ad opera del modesto Psv Eindhoven, dunque l'umiliante eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Empoli, quindi le quattro "pappine" prese dall'Atalanta e, ieri, ultimo atto di questo girone infernale, il secco 3-0 incassato al Franchi dagli arcirivali della Fiorentina. Per i bianconeri e Thiago Motta è una spirale di disperazione calcistica. E, ovviamente, ora il mister rischia il posto (ad oggi, sarebbe fuori anche dalla prossima Champions League: il Bologna è infatti volato al quarto posto).

Dopo la disfatta incassata a Firenze, Cristiano Giuntoli si è presentato davanti ai giornalisti per ribadire la fiducia in Thiago Motta, mentre l’allenatore da par suo ha escluso categoricamente l’idea delle dimissioni, "sarebbe troppo facile", ah spiegato. Il punto è che cambiare allenatore ore provocherebbe troppi impicci da un punto di vista economico e gestionale.

Tra le uniche soluzioni percorribili, quella che porta a Magnanelli, soluzione interna, a basso prezzo, ma ci sono dubbi sulla possibilità che il nome possa ricoprire l'incarico. In ogni caso, e nonostante le rassicurazioni, ecco che Enganche, punto di riferimento per tutti gli insider juventini, ha rivelato che "la dirigenza della Juventus si riunirà questa mattina", lunedì 17 marzo "e deciderà se esonerare il tecnico italo-brasiliano oppure finire la stagione con Motta sulla panchina per poi cambiare a fine stagione". Il punto è che, al netto delle conferme e delle rassicurazioni, questi sarebbero i minuti decisivi, i minuti in cui si va a decidere sulla permanenza di Thiago Motta in bianconero.