Imane Khelif "in pausa dalla boxe": com'è oggi, la foto che sconvolge il mondo dello sport

Addio boxe, addio polemiche. Cambia vita, Imane Khelif, campionessa olimpica a Parigi 2024 quando conquistò l'oro superando le avversarie e la accuse dei social che la bollarono impietosamente come "un uomo in gara tra le donne". Una crociata dai toni spesso brutali che tenne banco per tutti i Giochi, soprattutto dopo la sconfitta per ritiro dopo pochi secondi dell'azzurra Angela Carini, spaventata dalla forza dell'avversaria e uscita di scena in lacrime per dolore e rabbia.

Come riportano i media francesi, la 26enne pugilessa algerina si sarebbe presa una pausa dal ring, anche a seguito delle polemiche legate alla sua partecipazione alla rassegna olimpica per via di un test di idoneità svolto prima dei Mondiali 2023 che avrebbe evidenziato livelli di testosterone giudicati eccessivi dall'Iba (ex federazione internazionale estromessa dal movimento olimpico).

"Al momento ha smesso - ha rivelato l'ex manager Nasser Yesfah ai microfoni del giornale francese Nice-Matin -. Non ha ricominciato, non pratica più la boxe. In ogni caso, sarà sottoposta allo stesso tipo di test se diventerà professionista".

"Fa sessioni in Algeria o va in Qatar, al centro nazionale di performance per continuare ad allenarsi, ma niente di più. E poi viaggia principalmente per contratti di sponsorizzazione", le parole del suo ex manager riportate da Nice-Matin. Il Cio (che ha organizzato il torneo pugilistico di Parigi con la sua Boxing Unit) ha sempre adottato una posizione opposta a quella dell'Iba, approvando la partecipazione della Khelif agli ultimi Giochi Olimpici.