Ousmane Dembélé è Pallone d'oro

L'attaccante del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro come miglior giocatore della stagione 2024/25. Nel testa a testa finale, il calciatore francese precede il giovane talento spagnolo del Barcellona Lamine Yamal.

Terzo classificato il centrocampista Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain). Il portiere azzurro Gigio Donnarumma, ex Psg ora al Manchester City, chiude al nono posto. Dembélé ha trascinato a suon di gol il Psg, che ha vinto la sua prima Champions League, ed era tra i nove giocatori del club parigino in lizza per il premio maschile. Dembélé era tra i pochi rappresentanti del Psg presenti al Théâtre du Châtelet di Parigi, visto che il resto della squadra era impegnata nel big match di campionato contro il Marsiglia rinviato ieri a causa del maltempo. Dembélé, Désiré Doué e João Neves sono tutti e tre infortunati e non erano nella lista dei convocati per la partita, il che li lasciati liberi di partecipare alla cerimonia. Il Pallone d'Oro è stato creato dal magazine francese France Football e viene assegnato dal 1956 agli uomini e dal 2018 alle donne. Viene votato dai giornalisti dei primi 100 paesi nella classifica Fifa per il premio maschile e dai primi 50 paesi nella classifica Fifa per il premio femminile.