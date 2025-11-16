Italia ai playoff: travolta 4 a 1 dalla Norvegia

L'Italia viene battuta per 4-1 dalla Norvegia a San Siro, in una gara valida per l'ultima giornata di qualificazioni ai Mondiali 2026. Il gol azzurro di Pio Esposito all'11'. Nella ripresa si scatenano i norvegesi, a segno con Nusa al 63', Haaland al 78' e al 79', Strand Larsen al 90'. Con questo risultato Norvegia prima nel girone a punteggio pieno con 24 punti e qualificata direttamente alla fase finale del Mondiale, Italia seconda con 18 punti e costretta a giocare i playoff in programma nel marzo 2026. Presenti sugli spalti 69.020 spettatori per un incasso di 1.931.364 euro. È il nuovo record di incasso per una partita della Nazionale.