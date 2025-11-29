Libero logo
Serie A, Parma-Udinese è 0 a 2. E a Marassi c'è la prima vittoria per De Rossi

sabato 29 novembre 2025
PARMA-UDINESE
L'Udinese supera al 'Tardini' il Parma per 2-0 nella gara valida per la 13/ma giornata di serie A. Decidono le reti di Zaniolo all'11' e di Davis su rigore al 65' per fallo in area di Troilo che viene espulso. I friulani reduci da due sconfitte consecutive salgono a 18 punti appaiando la Lazio all'ottavo posto momentaneo mentre il Parma resta fermo a 11 punti.

GENOA-VERONA
Primo successo interno del Genoa che a Marassi supera in rimonta il Verona per 2-1 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. Per Daniele De Rossi si tratta della sua prima vittoria sulla panchina dei rossoblù. Veneti in vantaggio al 21' con Belghali, pareggio di Colombo al 40' e rete decisiva di Thorsby al 62'. Il Genoa risale la classifica e si porta a 11 punti raggiungendo Cagliari e Parma mentre il Verona resta ultimo a 6 punti.

