Jannik Sinner spiazza tutti: colpo milionario, dove sarà il 13 gennaio

Jannik Sinner è stato confermato ufficialmente tra i partecipanti al “Million Dollar 1 Point Slam”, in programma il 13 gennaio a Melbourne, nella settimana inaugurale dell’Australian Open. Quarantotto partecipanti - tra professionisti, dilettanti e celebrità con wild card- si contenderanno un milione di dollari: ogni match sarà deciso da un unico punto, con il gioco “carta, forbici, sasso” che decreterà chi servirà e chi andrà alla risposta. Oltre a Sinner ci saranno Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios, Iga Swiatek e Coco Gauff. «È un evento diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto - ha dichiarato Craig Tiley, direttore del torneo australiano - che punta a unire le persone attraverso il tennis in modo emozionante e inclusivo»