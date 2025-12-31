Nessuno come Jan

Vi spiego perché, a detta del qui scrivente - ma anche di qualunque umanoide dotato di senno - Jannik Sinner è indiscutibilmente lo sportivo italiano dell’anno. E forse non solo italiano. E forse non solo sportivo. E forse non solo dell’anno. E forse non siete pronti a questa sbrodolata di nettare e ambrosia. E partiamo in rigoroso ordine sparso e senza alcuna apparente logica, come se fosse Antani. Jannik Sinner è il personaggio sportivo dell’anno perché: 1) Ha trionfato a Wimbledon. 2) Nessun italiano ci era riuscito prima di lui. 3) Lo ha fatto dopo aver colto una botta di culo sotto forma di infortunio di Dimitrov, bulgaro prossimo alla vittoria. E la botta di culo non vale come merito, ma devi saperla sfruttare. 4) Perché ha vinto sull’erba quando tutti dicevano «Vincerà quell’altro, che è più forte e lo ha battuto a Parigi». 5) Perché a Parigi ha perso, è vero, ma dopo una finale durata 5 ore e 29 (la più lunga di sempre al Roland Garros) e tre match point, sulla superficie dove la distanza con Carlitos sembrava incolmabile. 6) Perché non ha mai risposto alle patetiche provocazioni di mr. Kyrgios. 7) Perché non ha mai risposto alle patetiche provocazioni degli “altri Kyrgios”. 8) Perché non ha mai risposto a chi gli ha scioccamente dato del dopato. 9) Perché non ha mai risposto ai grandi pensatori italiani quando gli hanno dato del “non italiano”. 10) O quando gli hanno dato del brutto e cattivo perché non paga le tasse in Italia (ma poi si sono accorti che con le attività collaterali è uno dei maggiori contribuenti del Paese). 11) Perché non è andato da Mattarella solo per accontentare i soliti dispensatori di saggezza. 12) Perché se n’é fregato delle accuse di scarso attaccamento all’azzurro per un “no” alla Davis che, tra l’altro, aveva chiarito un anno prima. Sinner è il migliore tra i migliori perché 13) Ha raddoppiato i successi in Australia e, si sa, «confermarsi è più difficile che vincere». 14) Perché ha vinto le Finals in una Torino azzurra che di più non si può. 15) Perché è arrivato in finale in tutti e 4 gli slam. 16) Perché ha chiuso con 58 vittorie e sole 6 sconfitte. 17) Perché ci ha fatto stragodere anche a Vienna. 18) A Pechino. 19) Al Masters 1000 Parigi. 20) Perché è riuscito a lottare per il n° 1 del ranking nonostante tre mesi di stop forzato. 21) Perché alla ripresa dopo la lunga inattività «avrà bisogno di tempo» e invece no, è andato in finale agli Internazionali. 22) Perché per il 2° anno di fila l’ITF l’ha eletto campione del mondo nel singolare maschile. 23) Perché per il 2° anno di fila ha vinto l’ATP Awards relativo al giocatore più amato dai tifosi. 25) Perché la voce Wikipedia a lui dedicata è stata la più letta in assoluto con 3.877.370 visualizzazioni fino a novembre. 26) Perché a 23 anni e 163 giorni è diventato il più giovane a vincere almeno due volte gli AO dai tempi di Courier. 27) Perché a 24 anni è diventato il terzo e più giovane giocatore capace di raggiungere la finale in tutti gli Slam e alle Atp Finals nello stesso anno, impresa riuscita soltanto a Federer e Djokovic. 28) Perché ha messo insieme 398 ace totali, circa 6 per match. 29) Perché riesce a mantenere privata, la sua vita privata. 30) Perché dà il giusto peso a tutto ciò che è “social”. 31) Perché ha messo insieme solo 91 doppi falli. 32) Perché dopo gli Us Open ha stra-migliorato la prima di servizio. 33) Perché ha vinto oltre l’80% dei punti con la prima. 34) Il 60% con la seconda. 35) Il 72% complessivo dei punti al servizio. 36) Perché su 723 game in battuta ne ha vinti il 92%. 37) Perché ha salvato il 72% delle palle break (162 su 224). 38) Perché ha vinto 16 tie-break su 19 (84%). 38) Perché lo amano ovunque, soprattutto i bambini. 39) Perché non concede interviste ai soloni della comunicazione e per questo li fa incazzare tutti.

TESTIMONIAL 40) Perché è testimonial di 3243 marchi e se ne fotte se gli dicono «forse son troppi» perché deve guadagnare, ché Jannik Sinner è un’azienda con un ad, Jannik Sinner, e dipendenti di altissimo livello, il suo staff. 41) Perché non rinuncia ad alcuna ricchissima esibizione e non fa bene, fa benissimo. 42) Perché ha passato 66 settimane al n°1 (65 di fila, 37 nell’anno solare). 43) Perché ha messo insieme 31 vittorie di fila sul cemento indoor (solo McEnroe, Djokovic, Federer e Lendl meglio di lui). 44) Perché non provoca nessuno, non sbaglia un atteggiamento, ringrazia qualunque avversario, anche il più intrattabile. 45) Perché ha portato il tennis italiano in cima al mondo e dà da mangiare a tutti, anche a quelli che lo attaccano. 46) Perché un giorno ha detto «l’Italia merita molto più di ciò che sto facendo io. Sono orgoglioso di essere italiano, felice di essere nato qui e non in Austria o altrove. Alcuni dicono: l’Alto Adige è diverso, la Sicilia è diversa, ma anche questa è la nostra fortuna, la forza delle differenze». 47) Perché ha fondato la Jannik Sinner Foundation, organizzazione non a scopo di lucro che aiuta i bambini. 48) Perché ha un padre e una madre affatto ingombranti, cosa rara in questo mondo. 49) Perché ogni volta ci regala un’emozione diversa. 50) Perché è talmente ipnotico che in mezzo a tutti questi osanna ci siamo dimenticati il punto (24. Ventiquattro, come gli anni di Jannik Sinner da San Candido, lo sportivo italiano più forte del 2025 e, presto su questi schermi, il più grande azzurro di tutti i tempi.