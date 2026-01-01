Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Jannik Sinner, la rivelazione bomba di Panichi sui 3 mesi di squalifica

giovedì 1 gennaio 2026
Jannik Sinner, la rivelazione bomba di Panichi sui 3 mesi di squalifica

2' di lettura

Marco Panichi, il preparatore atletico romano di 61 anni con un curriculum stellare – sette anni al fianco di Novak Djokovic e collaborazioni con campioni come Fabio Fognini e Francesca Schiavone –, ha parlato in un’intervista a La Repubblica del suo periodo con Jannik Sinner, durato da settembre 2024 a giugno 2025. Nonostante un vincolo contrattuale che gli impedisce di approfondire i motivi della separazione improvvisa alla vigilia di Wimbledon (vinto poi da Sinner), Panichi ha rivelato un aneddoto significativo: "I tre mesi della squalifica di Jannik sono stati uno dei momenti più belli della mia vita professionale. Abbiamo lavorato a fondo, sempre divertendoci e scambiando molte cose con grande rispetto".

La squalifica, concordata con la WADA per il caso Clostebol, ha tenuto Sinner fermo dal 9 febbraio al 4 maggio 2025, saltando tornei chiave ma permettendogli un lavoro mirato sul fisico. Panichi ha descritto sessioni creative: canoa, pattinaggio, equitazione, persino karaoke o balli sui tavoli per gestire emozioni e variare la routine, trasformando lo stop in un’opportunità di crescita mentale e atletica. "Jannik ha un fisico da decatleta, sa fare tutto", ha aggiunto, paragonandolo a Djokovic per adattabilità.

Oggi Panichi è nello staff di Holger Rune, ma non nasconde l’ammirazione per i dominatori del circuito: "Sinner e Carlos Alcaraz hanno una marcia in più, ma sanno che per restare al top non possono distrarsi un giorno. Gli altri avanzano, devi essere sempre perfetto fisicamente e mentalmente". Nel 2025 i due hanno spartito tutti gli Slam, confermando una rivalità epica che promette di infiammare anche il 2026, con Alcaraz a caccia del Career Grand Slam a Melbourne e Sinner del Roland Garros.

tag
jannik sinner

Nuovo Jannik Sinner, schiaffo ai gufi: "Vedo grandi insegnamenti"

Il tennista azzurro Sinner, "difficili da accettare": ecco il video di fine anno

Prima sfida del 2026 Jannik Sinner vola in Asia con Carlos Alcaraz: occhio a questo appuntamento

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, schiaffo ai gufi: "Vedo grandi insegnamenti"

Jannik Sinner, schiaffo ai gufi: "Vedo grandi insegnamenti"

Redazione
Sinner, "difficili da accettare": ecco il video di fine anno

Sinner, "difficili da accettare": ecco il video di fine anno

Redazione
Modric, "a chi somiglia": clamoroso su Allegri

Modric, "a chi somiglia": clamoroso su Allegri

Redazione
Nessuno come Jan

Nessuno come Jan

Fabrizio Biasin