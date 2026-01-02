Jannik Sinner, la clamorosa voce su Laila: a Capodanno...

Nello sport ci sono diverse coppie chiacchierate, ma non v’è dubbio che quella in cima alla lista sia composta dal nostro tennista di punta, Jannik Sinner, e Laila Hasanovic. Per i due, però, è stato un capodanno da separati e con stili di vita diametralmente opposti. Se numero due del mondo della racchetta ha trascorso la sera di San Silvestro nel più classico dei “veglioni soft”, tra amici e piatti stellati a Montecarlo, lei ha scelto tutt’altra “colonna sonora”: danze, scampi e champagne in Danimarca, insieme a un gruppo di amiche.



Nel Principato, tra un brindisi e una battuta, Sinner si è ritrovato a fare da capofila a un tavolo tutto maschile. Tra i commensali anche il pilota Ferrari Antonio Giovinazzi, che non ha resistito alla tentazione di immortalare il momento con una story social. “Una serata tranquilla, come piace a noi”, hanno commentato gli amici più vicini, mentre il tennista si prepara a ripartire per l’Asia, meta scelta per cominciare la preparazione al 2026 e dare la caccia al titolo di numero uno del mondo, ora saldamente in mano a Carlos Alcaraz. A Copenaghen, nel frattempo, Laila non si è certo fatta mancare nulla: dalle bollicine al cenone tra risate, fino a un ballo travolgente sul divano, documentato senza peli sulla lingua nei suoi scatti Instagram.

“Scatenata come non mai”, ha scritto qualcuno nei commenti, mentre i fan si dividono tra chi esalta la sua spontaneità e chi storce il naso. E proprio quando maturano i brindisi di mezzanotte, spuntano inevitabili rumors di riunione: secondo alcuni, la modella danese potrebbe raggiungere Sinner in Australia, per sostenerlo nel primo Slam della stagione. “Non vedo l’ora di tifare per te”, avrebbe postato sui social un fan entusiasta sotto le ultime foto della coppia. Insomma, tra serate tranquille e party “esagerati”, il gossip continua: perché se Jannik pensa agli “Australian Open”, Laila pensa giustamente a divertirsi.