Angelo Moratti: "Ricomprerei l'Inter"

sabato 3 gennaio 2026
 Angelo Moratti e Luchino Visconti Di Modrone sono gli ospiti della terza puntata di “Outsider Insight”, podcast condotto da Massimo Radaelli e disponibile su Spotify e Apple Podcast.
“Inter Milan in my heart” è il nome della puntata, in cui gli ospiti dialogano sui legami tra le loro famiglie e il club nerazzurro e su come sia cambiato il mondo del calcio, anche dal punto di vista manageriale. Alla domanda del conduttore «se tu avessi tutti i soldi di questo mondo, ricompreresti l’Inter?», la risposta del nipote dell’ex patron nerazzurro è stata immediata: «Sì, lo farei».
Anche se ha poi fatto notare come i grandi club siano diventati oggetto di investimento soprattutto da parte di fondi statali stranieri, desiderosi di «mettere bandierine» nel calcio che conta.

