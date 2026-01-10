Alcaraz, prova di forza: liquida Sinner in 2 set nel primo match dell'anno

Il primo confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sorride allo spagnolo. A Seul, nell’esibizione che ha riunito alcuni dei migliori giocatori del circuito, il numero uno del mondo si è imposto sull’azzurro in due set, con il punteggio di 7-5, 7-6 dopo un’ora e 46 minuti di gioco sul cemento indoor coreano.
La sfida, che ha rappresentato una sorta di prova generale in vista degli Australian Open, ha mostrato due protagonisti già in buona condizione. Per Alcaraz era anche il debutto con il nuovo allenatore dopo la separazione da Juan Carlos Ferrero, mentre Sinner guarda a Melbourne con l’obiettivo di inseguire il terzo titolo consecutivo.
Il primo set è scivolato via in equilibrio, con scambi di ritmo moderato e grande attenzione al servizio. I due hanno tenuto agevolmente i turni di battuta fino al 6-5 per lo spagnolo, quando Sinner ha concesso la prima palla break dell’incontro. Alcaraz non ha fallito l’occasione e ha chiuso il parziale 7-5 in 49 minuti.
Jannik Sinner parte già forte: si mette in tasca due milioniNel tennis moderno ci sono due classifiche che non mentono mai: quella ATP e quella del prize money. Generalmente vanno ...
Nel secondo set il livello si è alzato, soprattutto sul piano della potenza e della precisione al servizio. L’unico vero momento di rottura è arrivato nel quinto game, con un curioso episodio sugli spalti che ha interrotto uno scambio sul 40-40. Per il resto, nessuno dei due è riuscito a strappare il servizio all’altro e si è arrivati al tie-break. Qui Sinner ha avuto anche un set point, annullato però da Alcaraz, che ha poi piazzato tre punti consecutivi per chiudere l’incontro.
La stagione dei due grandi rivali entra così nel vivo: l’appuntamento ora è agli Australian Open, dove torneranno a contendersi punti pesanti e, probabilmente, il vertice del ranking Atp.