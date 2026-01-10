Alcaraz, prova di forza: liquida Sinner in 2 set nel primo match dell'anno

Il primo confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sorride allo spagnolo. A Seul, nell’esibizione che ha riunito alcuni dei migliori giocatori del circuito, il numero uno del mondo si è imposto sull’azzurro in due set, con il punteggio di 7-5, 7-6 dopo un’ora e 46 minuti di gioco sul cemento indoor coreano.

La sfida, che ha rappresentato una sorta di prova generale in vista degli Australian Open, ha mostrato due protagonisti già in buona condizione. Per Alcaraz era anche il debutto con il nuovo allenatore dopo la separazione da Juan Carlos Ferrero, mentre Sinner guarda a Melbourne con l’obiettivo di inseguire il terzo titolo consecutivo.

Il primo set è scivolato via in equilibrio, con scambi di ritmo moderato e grande attenzione al servizio. I due hanno tenuto agevolmente i turni di battuta fino al 6-5 per lo spagnolo, quando Sinner ha concesso la prima palla break dell’incontro. Alcaraz non ha fallito l’occasione e ha chiuso il parziale 7-5 in 49 minuti.