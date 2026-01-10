Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Alcaraz, prova di forza: liquida Sinner in 2 set nel primo match dell'anno

sabato 10 gennaio 2026
Alcaraz, prova di forza: liquida Sinner in 2 set nel primo match dell'anno

2' di lettura

Il primo confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sorride allo spagnolo. A Seul, nell’esibizione che ha riunito alcuni dei migliori giocatori del circuito, il numero uno del mondo si è imposto sull’azzurro in due set, con il punteggio di 7-5, 7-6 dopo un’ora e 46 minuti di gioco sul cemento indoor coreano.

La sfida, che ha rappresentato una sorta di prova generale in vista degli Australian Open, ha mostrato due protagonisti già in buona condizione. Per Alcaraz era anche il debutto con il nuovo allenatore dopo la separazione da Juan Carlos Ferrero, mentre Sinner guarda a Melbourne con l’obiettivo di inseguire il terzo titolo consecutivo.

Il primo set è scivolato via in equilibrio, con scambi di ritmo moderato e grande attenzione al servizio. I due hanno tenuto agevolmente i turni di battuta fino al 6-5 per lo spagnolo, quando Sinner ha concesso la prima palla break dell’incontro. Alcaraz non ha fallito l’occasione e ha chiuso il parziale 7-5 in 49 minuti.

Jannik Sinner parte già forte: si mette in tasca due milioni

Nel tennis moderno ci sono due classifiche che non mentono mai: quella ATP e quella del prize money. Generalmente vanno ...

Nel secondo set il livello si è alzato, soprattutto sul piano della potenza e della precisione al servizio. L’unico vero momento di rottura è arrivato nel quinto game, con un curioso episodio sugli spalti che ha interrotto uno scambio sul 40-40. Per il resto, nessuno dei due è riuscito a strappare il servizio all’altro e si è arrivati al tie-break. Qui Sinner ha avuto anche un set point, annullato però da Alcaraz, che ha poi piazzato tre punti consecutivi per chiudere l’incontro.

La stagione dei due grandi rivali entra così nel vivo: l’appuntamento ora è agli Australian Open, dove torneranno a contendersi punti pesanti e, probabilmente, il vertice del ranking Atp.

Jannik Sinner, una clamorosa confessione: "Non mentirò. Alcaraz..."

L’attesa per rivedere in campo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è ormai agli sgoccioli. I due protagonisti as...
tag
jannik sinner
carlos alcaraz
seul
tennis

La sfida delle sfide Sinner-Alcaraz, lo scambio estremo: angoli irreali, il pubblico impazzisce

Coppia da urlo Sinner-Alcaraz "insieme nel 2026": tennis, indiscrezioni pazzesche

Dualismo Sinner-Alcaraz, la fucilata di Pat Cash: "Non è un fatto positivo"

ti potrebbero interessare

Sinner-Alcaraz, lo scambio estremo: angoli irreali, il pubblico impazzisce

Sinner-Alcaraz, lo scambio estremo: angoli irreali, il pubblico impazzisce

Milan, Fullkrug gela Pellegatti: "Un dente d'oro... ?"

Milan, Fullkrug gela Pellegatti: "Un dente d'oro... ?"

Milan, la brutta sindrome spaventa Allegri: cosa sta succedendo

Milan, la brutta sindrome spaventa Allegri: cosa sta succedendo

Claudio Savelli
Juventus, Spalletti sogna: la pista-Bernardo Silva è caldissima

Juventus, Spalletti sogna: la pista-Bernardo Silva è caldissima

Redazione