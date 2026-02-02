Jannik Sinner, l'affondo di Fabio Della Vida: "Tutti a quel paese..."

Nel mondo del tennis ci sono voci che sanno raccontare storie con uno sguardo privilegiato. Fabio Della Vida, storico manager e talent scout, ai microfoni di Fanpage parla di giovani promesse e campioni affermati, senza giri di parole e con la lucidità di chi ha visto decine di campioni crescere davanti ai propri occhi: “La sconfitta di Sinner agli Australian Open? Non mi è sembrato al cento per cento, ma è arrivato in semifinale — le parole di Della Vida — È molto severo con sé stesso e ha sprecato qualche occasione di troppo. Sinner potrebbe mandare tutti a quel paese. Su Djokovic una cosa mi fa arrabbiare”.

Un commento che evidenzia la franchezza del manager, convinto che i giovani campioni debbano imparare dai momenti difficili tanto quanto dalle vittorie. Della Vida spiega anche l’importanza della personalità: “Jannik dice sempre le parole giuste al posto giusto, quando poteva giustamente mandare a quel paese miliardi di persone — aggiunge — Questa è una dote enorme che apprezzo moltissimo: uno che si fa gli affari suoi e se li fa bene”. Sul duopolio Sinner-Alcaraz aggiunge: “Sono ragazzi che danno sempre il 100%, come Alcaraz, e come tutti i grandi. C’è gente che invece si accontenta, si tira indietro, ma questi no. E con le classifiche di oggi, basta un torneo fatto bene per entrare nei primi 30 o 20 e non ti toglie più nessuno”.