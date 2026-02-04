Jannik Sinner, la mazzata di Auger-Aliassime: "Stiamo parlando di Djokovic..."

Felix Auger-Aliassime, numero 8 del mondo, è pronto a ripartire dopo il ritiro per crampi al primo turno dell’Australian Open 2026 contro Nuno Borges. Il canadese esordirà al secondo turno dell’Open Occitanie 2026(ATP 250 indoor a Montpellier), difendendo il titolo conquistato l’anno precedente. Il suo avversario sarà il vincitore tra Hamad Medjedovic e Stan Wawrinka.In conferenza stampa, riportata da ‘Midi Libre’, Felix ha rassicurato sulle sue condizioni: “Sono al 100% da quando sono tornato a casa, mi sono allenato bene. Da quando sono arrivato qui, tutto è andato per il meglio, spero che continui così. Ho solo avuto i crampi durante la mia partita agli Australian Open, tutto qui”.Sulle ambizioni nel torneo: “Ogni giocatore che partecipa a un torneo vuole arrivare fino in fondo. Io non faccio eccezione.

Ho ancora più motivi per voler vincere, visto che sto difendendo il mio titolo. È sempre un privilegio tornare a un torneo che hai vinto in passato, soprattutto l’anno precedente. Spero di arrivare fino in fondo, ma prima ci sono ancora alcune partite da giocare”.Commentando la semifinale dell’Australian Open 2026, dove Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner in cinque set epici (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4), Auger-Aliassime ha elogiato il serbo: “È stato eccezionale contro Sinner in semifinale.