Carlos Alcaraz, Toni Nadal lo stronca: "Quelle parole mi hanno deluso..."

Il trionfo di Carlos Alcaraz agli Australian Open ha acceso l’entusiasmo di gran parte del mondo del tennis, ma non ha convinto del tutto Toni Nadal. Lo storico allenatore di Rafa Nadal ha infatti accolto con soddisfazione il successo del numero uno del mondo, accompagnandolo però a una riflessione critica sul modo in cui Alcaraz ha gestito il cambio in panchina. Il punto che ha lasciato perplesso ‘zio Toni’ riguarda il rapporto con Juan Carlos Ferrero, tecnico che ha seguito Alcaraz per sette anni e lo ha accompagnato nella crescita fino ai vertici del tennis mondiale.
Secondo Nadal, infatti, il giovane campione avrebbe voltato pagina in modo troppo netto, senza riconoscere pubblicamente il contributo decisivo del suo ex allenatore. Intervenuto a Radioestadio Noche, Toni Nadal ha chiarito la propria posizione: “È giusto che Alcaraz elogi Samuel López e il lavoro che sta facendo con lui, ma non possiamo dimenticare Ferrero e quanto abbia dato in questi sette anni”. Un passaggio che, secondo il coach spagnolo, avrebbe meritato maggiore attenzione.
Nadal ha poi ammesso di essersi immedesimato in Ferrero: “Non so come sia finita la loro relazione, ma quando ho sentito quelle parole mi sono sentito male — ha proseguito Nadal senior — Samuel López avrà anche fatto un ottimo lavoro in questi due mesi, ma non possiamo cancellare ciò che Ferrero ha costruito in tanti anni”. Il paragone è personale: “Non mi sarebbe piaciuto se, dopo aver lasciato Rafa, avessi sentito dichiarazioni simili su Carlos Moyá”.
Le parole che hanno fatto discutere sono quelle pronunciate da Alcaraz dopo la finale vinta contro Djokovic: “Le vittorie non sono solo merito del giocatore — ha concluso — Sono felice per Samuel, ha lavorato tutta la vita per un momento così. Per me è uno dei migliori allenatori al mondo, se non il migliore”.