Carlos Alcaraz, Toni Nadal lo stronca: "Quelle parole mi hanno deluso..."

Il trionfo di Carlos Alcaraz agli Australian Open ha acceso l’entusiasmo di gran parte del mondo del tennis, ma non ha convinto del tutto Toni Nadal. Lo storico allenatore di Rafa Nadal ha infatti accolto con soddisfazione il successo del numero uno del mondo, accompagnandolo però a una riflessione critica sul modo in cui Alcaraz ha gestito il cambio in panchina. Il punto che ha lasciato perplesso ‘zio Toni’ riguarda il rapporto con Juan Carlos Ferrero, tecnico che ha seguito Alcaraz per sette anni e lo ha accompagnato nella crescita fino ai vertici del tennis mondiale.

Secondo Nadal, infatti, il giovane campione avrebbe voltato pagina in modo troppo netto, senza riconoscere pubblicamente il contributo decisivo del suo ex allenatore. Intervenuto a Radioestadio Noche, Toni Nadal ha chiarito la propria posizione: “È giusto che Alcaraz elogi Samuel López e il lavoro che sta facendo con lui, ma non possiamo dimenticare Ferrero e quanto abbia dato in questi sette anni”. Un passaggio che, secondo il coach spagnolo, avrebbe meritato maggiore attenzione.