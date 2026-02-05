Jannik Sinner, l'inconfessabile segreto sotto i piedi: "Usa il Foam Roller"

Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, Jannik Sinner è sparito dai radar: silenzio totale sui social e nessuna traccia pubblica. Si ipotizza sia dai genitori in Italia, dalla fidanzata in Danimarca o a Montecarlo, ma da giorni non ci sono aggiornamenti.
Lunedì dovrebbe volare a Doha per il prossimo torneo, mentre venerdì non parteciperà alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina.Al contrario, Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell'unico Slam che gli mancava (probabilmente l'Australian Open 2026), è ovunque: interviste, foto inedite, sorrisi e felicità evidente. È diventato virale un video girato in Corea (durante un'esibizione pre-Australian Open) in cui i due campioni rivelano come si sono salvati nei reciproci telefoni: Alcaraz dice "Per me è Jannik Sinner", mentre Sinner risponde "Per me è Carlos Alcaraz nuovo, un po' vecchio stile, perché ha cambiato numero da poco". Un altro elemento in comune emerso dal video: entrambi usano un piccolo rullo sotto al piede (mini foam roller) durante allenamenti e relax, anche guardando la TV o prima delle partite. Le ricerche online su questo attrezzo sono schizzate alle stelle.
L'esperta Francesca Pace (maestra di pilates ed educatrice del movimento) spiega: "Si chiama Foam Roller, è fatto di una schiuma resistente, morbida e leggera che viene utilizzata principalmente in fisioterapia, riabilitazioni e negli ambienti sportivi". Serve per la riabilitazione miofasciale e muscolare, in particolare plantare per tennisti come Sinner: migliora postura, riduce tensioni a polpacci e catene posteriori, previene strappi, contratture e crampi."Nel caso del video di Sinner diventato virale è quello mini che viene utilizzato dagli atleti per educare un sistema funzionale e migliorare la postura. Può essere utilizzato prima della partita, e quindi nel riscaldamento, per affrontare meglio l'evento e avere un migliore appoggio del piede".Per i tennisti, i piedi sono la base fondamentale: trattarli aiuta flessibilità, leggerezza muscolare e scatti prolungati. L'esperta lo consiglia a tutti quotidianamente, anche per la schiena. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma cruciale per vincere partite.