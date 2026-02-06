Milano-Cortina, Laura Pausini canta l'Inno di Mameli: e il Tricolore...

È il momento atteso dell'Inno Nazionale: Laura Pausini ha aperto l'esecuzione, dando avvio al canto dell'Inno nello stadio San Siro. Elegantissima in abito lungo nero con spalle scollate e impreziosito da strass argento, di fronte ad un pubblico di 80mila spettatori tutti in piedi, l'artista di Solarolo ha fatto risuonare la voce contemporaneamente nelle due città ospitanti, costruendo un unico momento condiviso tra Milano e Cortina. E nel frattempo il Tricolore è stato innalzato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire, il celbre attore Pierfrancesco Favino ha recitato l'Infinito di Giacomo Leopardi.

A Cortina, infatti, un coro di montagna ne raccoglie e amplifica la forza emotiva, estendendo il suono nello spazio urbano e montano. Il passaggio della musica tra le due sedi crea una continuità sonora e simbolica, unendo città e montagna in un unico gesto corale. Laura Pausini è un'icona pop a livello globale, Grammy, Latin Grammy, Golden Globe Winner e Oscar Nominee. Goodwill ambassador del Word Food Programme, insignita del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana, Laura è l'artista Italiana più influente nel mondo con oltre 75 milioni di album venduti. Dal 2a febbraio, sarà alla conduzione del 76mo festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti.