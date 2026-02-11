Napoli-Como, Antonio Conte perde il controllo: "Testa di ca***, vai a vedere". Verso la squalifica

L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ha lasciato strascichi polemici. Al Maradona, Antonio Conte ha vissuto 90 minuti ad alta tensione, contestando più volte le decisioni di Manganiello: dal rigore assegnato al Como, fino all’episodio che ha visto protagonista Ramon su Rasmus Hojlund, giudicato solo da ammonizione nonostante le proteste azzurre.

L’attaccante danese è stato atterrato al limite dopo un controllo in allungo: per l’arbitro è stato fallo, ma non chiara occasione da rete. Giallo per il difensore, Var silenzioso e niente revisione al monitor. Una scelta che scatena l’ira del tecnico partenopeo. "Non l'ha dato — ha tuonato il pugliese —! Ma almeno vai a vedere, no? Testa di ca***. Ma almeno vai a vedere, no? Ca***! Almeno la va a vedere, poi se non c'è non è rosso. Ma che ca***! Al Var questo qui lo controlla e poi chiama, Manganiello a due metri stanno!”. Immagini e parole che con discreta approssimazione potrebbero costare una squalifica al mister.

Conte non ha accettato il mancato on-field review, convinto che l’episodio potesse cambiare l’inerzia del match lasciando il Como in inferiorità numerica per oltre un tempo. La tensione è rimasta alta anche nella ripresa, quando ancora Ramon è intervenuto su Hojlund al limite: "Deve ammonire, è giallo!” Per l’allenatore non ci sono stati dubbi sulla seconda ammonizione, ma il cartellino non è arrivato Poco dopo, Fabregas ha deciso di sostituire il numero 14 per evitare rischi ulteriori. Tra decisioni discusse e nervi tesi, la serata del Napoli si è chiusa così, con l’eliminazione e una lunga scia di polemiche arbitrali.