Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Napoli-Como, Antonio Conte perde il controllo: "Testa di ca***, vai a vedere". Verso la squalifica

di Lorenzo Pastugliamercoledì 11 febbraio 2026
Napoli-Como, Antonio Conte perde il controllo: "Testa di ca***, vai a vedere". Verso la squalifica

2' di lettura

L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ha lasciato strascichi polemici. Al Maradona, Antonio Conte ha vissuto 90 minuti ad alta tensione, contestando più volte le decisioni di Manganiello: dal rigore assegnato al Como, fino all’episodio che ha visto protagonista Ramon su Rasmus Hojlund, giudicato solo da ammonizione nonostante le proteste azzurre.

L’attaccante danese è stato atterrato al limite dopo un controllo in allungo: per l’arbitro è stato fallo, ma non chiara occasione da rete. Giallo per il difensore, Var silenzioso e niente revisione al monitor. Una scelta che scatena l’ira del tecnico partenopeo. "Non l'ha dato — ha tuonato il pugliese —! Ma almeno vai a vedere, no? Testa di ca***. Ma almeno vai a vedere, no? Ca***! Almeno la va a vedere, poi se non c'è non è rosso. Ma che ca***! Al Var questo qui lo controlla e poi chiama, Manganiello a due metri stanno!”. Immagini e parole che con discreta approssimazione potrebbero costare una squalifica al mister.

Conte non ha accettato il mancato on-field review, convinto che l’episodio potesse cambiare l’inerzia del match lasciando il Como in inferiorità numerica per oltre un tempo. La tensione è rimasta alta anche nella ripresa, quando ancora Ramon è intervenuto su Hojlund al limite: "Deve ammonire, è giallo!” Per l’allenatore non ci sono stati dubbi sulla seconda ammonizione, ma il cartellino non è arrivato Poco dopo, Fabregas ha deciso di sostituire il numero 14 per evitare rischi ulteriori. Tra decisioni discusse e nervi tesi, la serata del Napoli si è chiusa così, con l’eliminazione e una lunga scia di polemiche arbitrali.

tag
napoli-como
napoli
como
antonio conte
rasmus hojlund

Stravolgimenti Nato, clamoroso nella base a Napoli: cosa sta succedendo

Al Maradona Napoli ko ai rigori: il Como in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter

Il match Serie A, Hojlund trascina il Napoli che si impone per 3-2 sul Genoa

ti potrebbero interessare

Milano-Cortina, "come la mamma di Sinner": uno sfogo da godere

Milano-Cortina, "come la mamma di Sinner": uno sfogo da godere

Lorenzo Pastuglia
Milano-Cortina, esplode lo scandalo "Fluoro tracker": chi viene squalificato

Milano-Cortina, esplode lo scandalo "Fluoro tracker": chi viene squalificato

Milano-Cortina, le corna venute dal Nord. Laegrid, faccia e medaglia di bronzo

Milano-Cortina, le corna venute dal Nord. Laegrid, faccia e medaglia di bronzo

Fabrizio Biasin
Arianna Fontana, il filo non si spezza mai: 20 anni come nessuno mai

Arianna Fontana, il filo non si spezza mai: 20 anni come nessuno mai

Claudio Savelli