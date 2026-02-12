Federica Brignone, Jannik Sinner sconvolto: "Nessuno..."

Federica Brignone, nella sua strepitosa discesa che le ha fruttato una già storica medaglia d'oro, ha potuto contare sul supporto di un fan di tutto rispetto: Jannik Sinner. Il numero due al mondo ama lo sci, lei invece ha una passione per il tennis. Così le due discipline sono state il ponte che ha permesso a due talenti azzurri di instaurare un rapporto di amicizia, che va al di là dello sport. "È una fenomena. Dopo tutto quello che ha passato, riuscire a tornare e raggiungere questo risultato è qualcosa di straordinario", ha spiegato l'altoatesino alla Gazzetta dello Sport.

Ma c'è un retroscena succulento. Sinner aveva fatto uno speciale in bocca al lupo alla Brignone prima della gara di Cortina. "Per fortuna io non sono mai stato fuori così tanto tempo per un infortunio - aveva detto alla vigilia del debutto in Australia -. Lo sci e il tennis sono sport totalmente diversi perché sulle piste, se ti fai male durante la stagione, sei fuori tutto l’anno, è davvero pericoloso come sport, quando esci dal cancelletto devi avere coraggio. Quello che ha fatto e sta facendo Federica, al di là del risultato, per riuscire a vivere l’Olimpiade è qualcosa di incredibile e le auguro tutto il meglio perché so quanto ha faticato, quanto ha sofferto, il tempo speso per la riabilitazione, la palestra. Ha fatto qualcosa di incredibile che quasi nessuno riesce a fare".