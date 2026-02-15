Libero logo
Inter-Juve e la rissa senza precedenti nel tunnel, Spalletti-Chiellini: "Non esiste"

domenica 15 febbraio 2026
1' di lettura

Nel derby d'Italia a San Siro, l'Inter ha battuto la Juventus per 3-2 in una partita ad alta tensione, condizionata pesantemente da un episodio arbitrale controverso.

Al 42' del primo tempo, con il punteggio sull'1-1, l'arbitro Federico La Penna ha espulso il difensore bianconero Pierre Kalulu per doppia ammonizione: il secondo giallo è arrivato per un presunto fallo su Alessandro Bastoni, giudicato da molti un contatto minimo o inesistente, con il difensore nerazzurro accusato di aver simulato accentuando la caduta. Kalulu, incredulo, ha chiesto invano l'intervento del VAR (non previsto dal protocollo per le doppie ammonizioni), mentre Bastoni ha esultato platealmente per la decisione.

L'episodio ha lasciato la Juventus in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, alterando l'equilibrio della gara. Le polemiche sono esplose già nell'intervallo, nel tunnel degli spogliatoi: una protesta durissima da parte della dirigenza bianconera. Luciano Spalletti ha urlato ripetutamente all'arbitro "Si falsa la partita!", mentre Giorgio Chiellini ha contestato più volte "Non esiste, non esiste". L'AD Damien Comolli si è mostrato particolarmente furioso, tanto da essere trattenuto e allontanato dallo stesso Spalletti per evitare uno scontro fisico.Nel post-partita, Chiellini e Comolli hanno definito l'accaduto "inaccettabile", annunciando che la società si farà sentire con i vertici arbitrali.

Redazione