Inter-Juventus, Ambrosini spiana Bastoni per il gesto choc su Kalulu: "Brutta figura"

Nel derby d'Italia Inter-Juventus, l'immagine di Bastoni che esulta per l'espulsione di Kalulu macchia la vittoria. Al 42' del primo tempo, Miretti sbaglia un appoggio verso Kalulu: Bastoni anticipa il difensore bianconero, che sfiora leggermente il braccio dell'interista. Bastoni si tuffa platealmente, simulando un fallo più grave, e l'arbitro La Penna, ingannato dalla dinamica accentuata e dalla prospettiva, estrae il secondo giallo a Kalulu (già ammonito per un intervento su Barella), espellendolo.Bastoni, già gravato da un giallo, rischia a sua volta l'ammonizione per simulazione ma viene "graziato" dal protocollo VAR: l'episodio non rientra nelle casistiche in cui il var può intervenire.

Presto l'IFAB modificherà le regole, permettendo interventi anche su secondi gialli.L'esultanza di Bastoni è antisportiva: rovina sul prato, si alza sostenendo di essere stato strattonato per la maglia (smentito dalle immagini), chiede il giallo e poi esplode di gioia, urlando, serrando i pugni perché "l'arbitro ha abboccato all'amo". Massimo Ambrosini su DAZN: "Ha fatto una brutta figura davvero", con condanna unanime dallo studio.