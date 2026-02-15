Inter-Juventus, un caso internazionale in tv: "Chi è stato il miglior giocatore nerazzurro"

Il derby d'Italia Inter-Juventus, terminato 3-2 per i nerazzurri con gol decisivo di Zielinski al 90', ha scatenato polemiche infinite per l'espulsione di Pierre Kalulu al 42' del primo tempo. Il francese, già ammonito, ha ricevuto il secondo giallo per un presunto tocco su Alessandro Bastoni in ripartenza: Kalulu allunga il braccio ma lo ritrae, sfiorando appena l'interista che cade platealmente. L'arbitro La Penna estrae il rosso, Kalulu protesta invano (VAR non intervenibile per protocollo su secondi gialli),

Bastoni esulta con un ghigno ripreso dalle telecamere, scatenando accuse di simulazione e antisportività.La Juventus ha protestato in campo, all'intervallo e nel post-partita, con Chiellini e Comolli durissimi. Le polemiche non si sono limitate all'Italia: l'episodio ha fatto scalpore internazionale, con Bastoni descritto come "medaglia d'oro del volo" da L'Equipe, "teatrale" da Reuters e "errore arbitrale palese" dal Daily.Anche negli USA, durante la trasmissione CBS Sports, l'ex calciatore americano Mike Grella (ex Leeds e Viborg, analista Serie A) ha commentato duramente: "Inter's best player was the referee", ovvero "Il miglior calciatore dell'Inter è stato l'arbitro".