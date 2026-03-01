MotoGp in Thailandia, è subito Bezzecchi: trionfo Aprilia. Marquez fuori, Bagnaia spento

La MotoGp comincia tingendosi d'azzurro: Marco Bezzecchi su Aprilia ha vinto il Gran Premio della Thailandia, sul circuito di Buriram, valido come prima tappa del Mondiale. Il pilota riminese, partito dalla pole, è rimasto al comando dall'inizio alla fine precedendo sul traguardo i due spagnoli Pedro Acosta su Ktm e Raul Fernandez su una Aprilia del Trackhouse MotoGp Team. Giornata difficile per la Ducati, con Marc Marquez costretto al ritiro e Francesco Pecco Bagnaia soltanto nono.

Ai piedi del podio uno Jorge Martin in grande ripresa sulla seconda Aprilia ufficiale, lo spagnolo ha preceduto il giapponese Ai Ogura su un'altra Aprilia del Trackhouse MotoGp Team. Per la casa di Noale sono quattro moto nelle prime cinque posizioni. Per trovare la prima Ducati bisogna aspettare la sesta posizione con Fabio Di Giannantonio su una moto del Team VR46, davanti alla seconda Ktm del sudafricano Brad Binder. In ottava posizione l'altra Ducati VR46 di Franco Morbidelli, che proprio all'ultimo giro ha superato Bagnaia. Chiude la top ten Luca Marini su una Honda. Ritirati tutti e due i fratelli Marquez, oltra a Marc nel finale è costretto a fermarsi anche Alex sulla Ducati del Team Gresini. Per Bezzecchi, primo leader stagionale del Mondiale, è la settima vittoria in MotoGp e la prima in Thailandia. Per il riminese è anche la terza vittoria di fila, se si considerano gli ultimi due successi della passata stagione.

La classifica del Mondiale vede al comando Acosta su Ktm con 32 punti, davanti a Bezzecchi con 25 e a Fernandez con 23. Il campione in carica Marc Marquez è solo ottavo con 9 punti. Prossimo appuntamento con il Mondiale MotoGp nel weekend 20-22 marzo con il Gran Premio del Brasile.

Bezzecchi è su di giri: "Sì, ieri ho commesso un piccolo errore che ha avuto una grossa conseguenza, oggi era importante reagire. Il mio passo con le medie era buono, abbiamo lavorato molto bene tutto il weekend e sapevo di essere veloce se andavo davanti. Ho provato a fare una bella partenza, poi la moto era perfetta. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico, voglio ringraziare tutti quelli che sono anche a casa".