mercoledì 4 marzo 2026
Sinner spiazza tutti: "Ho cominciato bene la stagione, ho cambiato qualcosa"

"Qualcosa ho cambiato". Jannik Sinner è pronto per Indian Wells e per riprendere una marcia insolitamente incerta in questo inizio 2026, con i ko agli Australian Open e a Doha. "La mia preparazione sta andando molto bene. Questo è un posto speciale, ancor più dato che l'anno scorso non c'ero. Sono molto contento di come mi sento in campo e ovviamente voglio arrivare il più lontano possibile nel torneo", spiega l'azzurro, numero 2 del ranking mondiale, nella conferenza stampa alla vigilia del Masters 1000 californiano.

"Sto cercando di migliorare un paio di cose, essere un po' più aggressivo sulla linea di fondo. È stata una settimana di allenamenti molto dura per me. Abbiamo trascorso molte, molte ore ad allenarci", ha aggiunto Jannik, che esordirà direttamente al secondo turno, affrontando il vincente della sfida tra l'australiano Duckworth e un qualificato.

"La stagione finora è stata buona, con la semifinale in Australia e i quarti a Doha, ma sono molto contento di come sto e del mio stato mentale - ha affermato poi Sinner -. Questi tornei sono molto importanti per me prima di passare alla terra battuta. Mi sento bene quando gioco un buon tennis e ora vediamo come va".

L'azzurro ha anche parlato della situazione legata alla guerra in Iran: "Ci sono alcune cose che non possiamo controllare, e questa è sicuramente una di quelle e ti rendi anche conto che nella vita ci sono cose molto più importanti che giocare a tennis - ha detto -. Penso e credo che l'Atp e tutti stiano cercando di fare le scelte migliori per farci sentire il più sicuri possibile. Credo che noi giocatori abbiamo una buona protezione intorno a noi, e spero che anche gli altri la pensino così".

Roberto Tortora
Lorenzo Pastuglia
Redazione