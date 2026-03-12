Roma e Bologna non si fanno male: 1-1, quarti in bilico

Finisce in parità il derby italiano tra Bologna e Roma, andata degli ottavi di finale di Europa League, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. Al vantaggio dei padroni di casa con Bernardeschi al 5' della ripresa replica Pellegrini al 26'. La qualificazione sarà decisa tra una settimana allo stadio Olimpico. La vincente affronterà nei quarti una tra Lille e Aston Villa, con gli inglesi vincitori all'andata per 1-0 in trasferta. La prina occasione del match è per i padroni di casa: Bernardeschi parte da destra, riceve da Rowe, ma si allunga troppo il pallone e finisce per inciampare proprio dentro l'area romanista. La risposta giallorossa arriva dopo due ammonizioni, una per Miranda e una per Wesley: nasce da un errore ingenuo di Pobega a metà campo che lancia Zaragoza, il quale controlla e conclude in diagonale, ma il pallone termina di poco a lato. Per lunghi tratti il gioco resta bloccato, con poche occasioni e qualche lampo isolato. Bernardeschi appare il più brillante tra i rossoblù, distinguendosi per qualità e recuperi. Nella Roma, invece, Malen aspetta il momento giusto, che però arriva raramente contro un Bologna molto compatto. Al 44' si accende di nuovo la partita: Bernardeschi prova il classico tiro a giro rientrando da destra, ma Svilar risponde con una grande parata deviando con la mano. Poco prima dell'intervallo, su un colpo di testa veloce di Casale, Pobega ha una buona opportunità ma manda fuori.

Nella ripresa Vaz prende il posto di Zaragoza e fa subito ammonire Joao Mario, mentre Italiano conferma lo stesso undici del primo tempo. Al 5' arriva il vantaggio del Bologna: Rowe inventa una giocata su Celik, supera altri due avversari e, entrato in area, serve Bernardeschi, che con il mancino piazza il pallone dove Svilar non può arrivare. La Roma reagisce con una bella apertura di Rensch, favorita da un errore di Miranda: il pallone arriva a Malen, che conclude ma colpisce il palo. All'11' prova anche Pisilli da oltre trenta metri. Gasperini cambia inserendo Tsimikas per Rensch e poi manda in campo anche Hermoso e Pellegrini. Il Bologna ha un'altra chance con Pobega, servito ancora da Bernardeschi, ma nel faccia a faccia con Svilar il portiere romanista ha la meglio. Al 26' arriva il pareggio della Roma: tutto nasce da una leggerezza di Joao Mario, che nel tentativo di controllare il pallone favorisce l'intervento di Cristante. L'azione prosegue con Malen in area, assist per Pellegrini, che deposita facilmente in rete per l'1-1. Poco dopo Malen colpisce un altro palo. Italiano cambia ancora: Lykogiannis sostituisce l'ammonito Miranda, Dallinga prende il posto dello stanco Castro, mentre Cambiaghi entra per Rowe. L'ultima occasione è per i felsinei con un colpo di testa di Vitik che prende la traversa. (