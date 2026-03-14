Gp Cina, Kimi Antonelli scrive la storia: il pole-man più giovane di sempre

Andrea Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1 e lo fa da protagonista assoluto a Shanghai: il pilota della Mercedes conquista la pole position del Gran Premio di Cina e, a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, diventa il pole-man più giovane di sempre nel Mondiale. Cade così il precedente primato di Sebastian Vettel, che aveva firmato la sua prima partenza al palo a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni. Per il giovane talento italiano è un’impresa che riporta anche l’Italia davanti a tutti in qualifica dopo quasi 17 anni: l’ultimo a riuscirci era stato Giancarlo Fisichella a Spa nel 2009, al volante della Force India.

Sul circuito di Shanghai, teatro del secondo appuntamento del Mondiale 2026, Antonelli ha fermato il cronometro in 1’32”064, precedendo di 222 millesimi il compagno di squadra George Russell. Un risultato di grande peso tecnico e simbolico per la Mercedes, che monopolizza così la prima fila. Russell, però, è stato penalizzato da un problema al cambio che gli ha consentito un solo tentativo nel Q3.

Alle spalle delle due Frecce d’Argento scatterà una seconda fila tutta Ferrari: terzo Lewis Hamilton, staccato di 351 millesimi, davanti a Charles Leclerc, quarto a 364 millesimi. Più indietro le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente quinto e sesto, mentre a completare la top ten sono stati Pierre Gasly con l’Alpine, Max Verstappen su Red Bull, Isack Hadjar e Oliver Bearman con la Haas.

A fine sessione Antonelli ha sottolineato la lucidità con cui ha gestito il momento decisivo delle qualifiche. “È stata una sessione molto pulita e sono molto contento. Non vedo l’ora di partire davanti a tutti nella gara di domani. Sapevo che George aveva avuto un problema ma sono rimasto calmo”, ha dichiarato il pilota Mercedes dopo aver centrato una pole che lo proietta definitivamente tra i grandi protagonisti della stagione.

Prima delle qualifiche si era disputata la Sprint Race, vinta da George Russell con la Mercedes davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto il campione del mondo uscente Lando Norris con la McLaren, quinto lo stesso Antonelli. Grazie a questo successo Russell ha allungato anche nella classifica generale, salendo a 33 punti, con Antonelli e Leclerc appaiati al secondo posto a quota 22.