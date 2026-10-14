Inter, Paolo Di Canio senza pietà: "Chi ha portato l'Inter in finale di Champions"

"Non ha fenomeni, la Champions è un'altra cosa rispetto alla Serie A". Paolo Di Canio ridimensiona l'Inter dopo il pesante 4-3 incassato a San Siro contro il Bruges. L'ex attaccante, intervenuto negli studi di Sky Sport, non cerca attenuanti per i nerazzurri e mette in discussione soprattutto il valore della rosa, ritenuta competitiva in Italia ma non abbastanza attrezzata per imporsi ai massimi livelli europei. "Questa squadra ha giocatori forti, ma non c'è alcun fenomeno — sottolinea l’opinionista — Ci sono giocatori forti-forti che hanno fatto cose fantastiche, ma non sono fenomeni”. L’ex Lazio ha evidenziato quanto sia cambiata l'Inter rispetto alle stagioni delle due finali continentali.

Il riferimento è anche ai nuovi acquisti, chiamati a raccogliere un'eredità importante: "Quelli che hanno portato l'Inter in finale di Champions non sono più quelli di prima, e quelli che sono arrivati sono giocatori che non erano colonne importanti, come Akanji al City, qui dovrebbero esserlo”. La sconfitta contro i belgi, trascinati dalla tripletta di Nicolò Tresoldi, ha aggravato una situazione già complicata. Due partite e altrettanti ko nella nuova Champions, dopo quello contro il Real Madrid, mentre in campionato la formazione di Cristian Chivu continua a viaggiare nelle prime posizioni.