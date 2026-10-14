Inter, Paolo Di Canio senza pietà: "Chi ha portato l'Inter in finale di Champions"

"Non ha fenomeni, la Champions è un'altra cosa rispetto alla Serie A". Paolo Di Canio ridimensiona l'Inter dopo il pesante 4-3 incassato a San Siro contro il Bruges. L'ex attaccante, intervenuto negli studi di Sky Sport, non cerca attenuanti per i nerazzurri e mette in discussione soprattutto il valore della rosa, ritenuta competitiva in Italia ma non abbastanza attrezzata per imporsi ai massimi livelli europei. "Questa squadra ha giocatori forti, ma non c'è alcun fenomeno — sottolinea l’opinionista — Ci sono giocatori forti-forti che hanno fatto cose fantastiche, ma non sono fenomeni”. L’ex Lazio ha evidenziato quanto sia cambiata l'Inter rispetto alle stagioni delle due finali continentali.
Il riferimento è anche ai nuovi acquisti, chiamati a raccogliere un'eredità importante: "Quelli che hanno portato l'Inter in finale di Champions non sono più quelli di prima, e quelli che sono arrivati sono giocatori che non erano colonne importanti, come Akanji al City, qui dovrebbero esserlo”. La sconfitta contro i belgi, trascinati dalla tripletta di Nicolò Tresoldi, ha aggravato una situazione già complicata. Due partite e altrettanti ko nella nuova Champions, dopo quello contro il Real Madrid, mentre in campionato la formazione di Cristian Chivu continua a viaggiare nelle prime posizioni.
L'Inter crolla in casa col Bruges. Martinez nei guai, esplode il caso: chi lo vuole fuoriL’Inter ha affrontato il Bruges a San Siro martedì 13 ottobre, nella seconda giornata di Champions League. ...
Di Canio insiste proprio sulla distanza tra le due competizioni: "Bisogna registrare alcune cose a livello di linea difensiva e di squadra, ma c'è un altro dato: l'Inter in campionato può andare sotto di due reti e stravince le partite, ma l'Europa è un'altra dimensione e sbagliamo se pensiamo che l'Inter possa fare altrettanto”. Il giudizio sulle ultime prestazioni internazionali è altrettanto severo: "In queste gare le ha perse tutte meritatamente, forse c'è qualche episodio che poteva andare diversamente, ma non ha mai meritato”.