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Serie A, Bologna-Inter 1-3: i nerazzurri vincono in rimonta con Thuram, Carlos Augusto e Bonny

sabato 17 ottobre 2026
Serie A, Bologna-Inter 1-3: i nerazzurri vincono in rimonta con Thuram, Carlos Augusto e Bonny

1' di lettura

L'Inter supera 3-1 il Bologna in rimonta nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A e si porta a +3 sulla Lazio seconda in classifica, in campo domani in casa della Juventus. Prima frazione divertente e ricca di occasioni da ambo le parti, con i padroni di casa avanti al 10' con un bolide di Pobega, a un passo dal raddoppio in mischia con una conclusione finita sulla traversa. Prima dell'intervallo però i nerazzurri riportano il risultato in equilibrio con la zuccata vincente di Thuram su cross di Barella. Nella ripresa ancora una volta sono decisivi i cambi di Chivu: Carlos Augusto trova il raddoppio al 24' da due passi su cross basso di Zielinski, Bonny chiude i conti al 39' al termine di una bella azione corale su invito proprio di Carlos Augusto.

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