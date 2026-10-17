Nicolò Tresoldi, il Milan all'assalto e il precedente della Roma: cosa sta succedendo

Nicolò Tresoldi, l’attaccante del Bruges che con una tripletta ha steso l’Inter a San Siro durante la Champions League, è finito nel mirino del Milan di Rubern Amorim. Il corteggiamento da parte dei rossoneri, però, non avrebbe nulla a che fare con quanto successo con la squadra di Cristian Chivu, anche perché andrebbe avanti da tempo. Il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, conoscerebbe bene il valore del 22enne nato a Cagliari e per questo avrebbe chiesto ai suoi uomini mercato di tenere monitorata la situazione con l’entourage del ragazzo.

L'idea è di muoversi o subito, nel mercato di gennaio, oppure dopo, in quello della prossima estate. Si tratterebbe di un’operazione economicamente importante dal momento che il club belga ha già rifiutato un’offerta da 35 milioni della Roma lo scorso agosto. Inoltre, negli ultimi due mesi Tresoldi ha segnato ben due triplette (oltre a quella contro l'Inter, c'è stata anche quella con l’Under 21 della Germania contro Malta) e molte altre reti.