Juve, va tutto a rotoli: Bremer sbotta e Spalletti lo umilia davanti a tutti

La sconfitta per 3-0 contro la Lazio apre una nuova crepa in casa Juventus. Dopo il pesante ko allo Stadium, Gleison Bremer punta il dito contro la mancanza di personalità di alcuni compagni, ma Luciano Spalletti gli ricorda che nessuno può chiamarsi fuori dalle responsabilità. È un botta e risposta a distanza che fotografa il momento complicato dei bianconeri. "Il mister dà indicazioni, ma chi va in campo siamo noi: siamo undici giocatori più cinque che entrano e io non posso prendere in braccio tutti", attacca il difensore brasiliano ai microfoni di Sky Sport. Poi il messaggio più duro: "Io arrivo fino a un certo punto: c'è chi ha più carattere e chi meno, c'è chi sente i fischi, si nasconde e ha paura e chi no".

Il capitano prova a chiarire che non vuole accusare direttamente nessuno, ma insiste sulle difficoltà di un gruppo con tanti volti nuovi: "Non voglio puntare il dito, ma ognuno ha il suo carattere. C'è chi quando le cose vanno male esce fuori e chi, al contrario, si nasconde". Un riferimento alla fragilità mostrata dalla squadra davanti alle difficoltà e alla contestazione del pubblico.