Juventus, la Signora abbandona Spalletti: i dirigenti tacciono e i tifosi vogliono Conte

Dopo sette giornate di campionato, la Juventus di Spalletti ha un punto in meno rispetto a quella di Tudor, due in meno della versione di Thiago Motta, tre in meno dell’ultima di Allegri. I punti attuali sono inferiori ma la media complessiva in campionato, escludendo quindi le coppe europee, è ancora più alta rispetto ai tre predecessori, a conferma del fatto che Spalletti ha ancora margine e credibilità, ma anche di contro che la sua Juventus è in calo. Luciano con i suoi 1.81 punti a partita su un campione di 36 gare, quasi un intero campionato, sta scivolando verso l’1.79 di Thiago Motta e l’1.76 di Tudor, andamenti che erano costati a entrambi l’esonero. E poi c’è l’effetto collaterale, ovvero che questo diventa tutto materiale buono per i tifosi che chiedono a voce sempre più alta il ritorno di Antonio Conte, di casa a Torino e alla ricerca, lo ha detto lui, di «un club che ha un po’ perso di vista la propria storia».

Carnevali mantiene la fiducia in Spalletti anche perché Spalletti a sua volta è convinto di poter rimettere in moto la macchina. Ma stavolta non l’ha espressa pubblicamente. Forse inizia a esserci una certa urgenza e pressione interna: Carnevali sa di non essere più al Sassuolo e di non poter difendere a oltranza un allenatore che non tiene la Juventus quantomeno in zona Champions, dopo l’ennesimo aumento di capitale sostanzioso da parte di Exor. John Elkann è negli Usa ma il contatto con l’ad è molto più frequente rispetto a quanto accadeva con Comolli - che peraltro ieri, a sorpresa, è stato annunciato come nuovo presidente e ad del Pisa, un discreto passo indietro rispetto alla Juventus, con tutto il rispetto per il club toscano.