Allegri vede Pellegatti in conferenza stampa e perde il controllo

Il Napoli sta attraversando un momento complicato, ma Massimiliano Allegri non perde comunque il sorriso. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, il tecnico azzurro ha regalato un siparietto con Carlo Pellegatti, trasformando per qualche istante la conferenza stampa in una chiacchierata sulle corse dei cavalli, passione che accomuna entrambi da anni.

La squadra arriva all'appuntamento europeo dopo cinque sconfitte nelle prime nove partite stagionali, con zero punti raccolti nelle prime due giornate di Champions. Eppure Allegri, appena riconosciuto il giornalista in sala, lo ha salutato scherzando: "Ma il buon Carlo Pellegatti abbiamo, in quel di Napoli… grande!". La risposta arriva immediata: "Porto un po' di influsso positivo”.

Allegri e Pellegatti, guarda qui il video su Youtube

A quel punto l'allenatore ha cambiato argomento: "Cavalli?". Pellegatti raccoglie l'invito e racconta: "Ieri sono andato perché pensavo fosse tuo, Fly By Fly". Allegri ha chiarito: "No, era mio". Il giornalista aggiunge soddisfatto: "Però l'ho giocato e ho vinto". E Max ha replicato tra le risate: "Eh, non sei sfortunato!”. Fly By Fly, un tempo appartenuto alla scuderia dell'allenatore livornese, è stato ceduto circa due anni fa. Domenica si è imposto all'ippodromo di San Siro, confermando le qualità già mostrate quando correva con i colori amaranto di Allegri.