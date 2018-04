"Ma l'avete vista?". Dentro la casa del Grande Fratello gira una brutta voce su Mariana Falace, sensualissima 23enne modella di Castellammare di Stabia. Il pettegolezzo, messo in giro da Baye Dame, riguarda l'aspetto fisico della laureata in Economia e scartata da Miss Italia: sarebbe rifatta. Il dubbio sul ritocchino estetico, scorrendo le sue foto pubblicate su Facebook prima e dopo l'approdo nel mondo dello spettacolo (ha anche partecipato al videoclip di Viento di Gianluca Vacchi) non si scioglie.