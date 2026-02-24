Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, voci clamorose a Mediaset

Le voci sulla nuova edizione del Grande Fratello si rincorrono. E questa volta tirano in ballo anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Stando ai bene informati, le due sarebbero a un passo dall'affiancare Ilary Blasi come opinioniste. A riferirlo è Dagospia. "Questa mattina - si legge - Ilary Blasi sarà alle prese con foto e video per la promozione del Grande Fratello e con lei sul set ci saranno anche le due opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli".

Per il mezzobusto del Tg5 non è una novità. Buonamici aveva già affiancato Alfonso Signorini nella 17esima e 18esima edizione. Per Lucarelli invece si tratta di un vero e proprio esordio. Ma chi saranno i concorrenti? Questi dovrebbero essere 10/12. Tra i nomi già circolanti: l'ex Iena Marco Berry, Francesca Manzini da Tale e quale Show, Antonella Elia e Adriana Volpe.