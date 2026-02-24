Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, voci clamorose a Mediaset

Le voci sulla nuova edizione del Grande Fratello si rincorrono. E questa volta tirano in ballo anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Stando ai bene informati, le due sarebbero a un passo dall'affiancare Ilary Blasi come opinioniste. A riferirlo è Dagospia. "Questa mattina - si legge - Ilary Blasi sarà alle prese con foto e video per la promozione del Grande Fratello e con lei sul set ci saranno anche le due opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli".
Per il mezzobusto del Tg5 non è una novità. Buonamici aveva già affiancato Alfonso Signorini nella 17esima e 18esima edizione. Per Lucarelli invece si tratta di un vero e proprio esordio. Ma chi saranno i concorrenti? Questi dovrebbero essere 10/12. Tra i nomi già circolanti: l'ex Iena Marco Berry, Francesca Manzini da Tale e quale Show, Antonella Elia e Adriana Volpe.
Da Temptation Island dovrebbero arrivare Raul Dumitras, Alessia Antonetti e Ary. New entry di queste ore: Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Più un misterioso personaggio che farà sognare il pubblico. E la data di inizio? Voci dicono che sarà un doppio appuntamento settimanale dal 17 marzo: martedì e giovedì. Insomma, non resta che aspettare per avere nuove e importanti conferme.