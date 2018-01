Simone Inzaghi, furia in campo contro Cutrone: "Bravo, l'hai...". Gol di mano, veleno in Milan-Lazio

È un Simone Inzaghi furioso quello che abbandona il campo di San Siro dopo la sconfitta 2-1 della sua Lazio contro il Milan. Il primo gol dei rossoneri è di Patrick Cutrone, che però ha spinto la palla in porta con un braccio. Nessuno, né l'arbitro né l'addetto al Var, se n'è reso conto. A fine partita, il tecnico biancoceleste avvicina a muso duro lo stesso Cutrone: "Hai segnato con il braccio, bravo...". Il giovane bomber rossonero, in imbarazzo, si è difeso sostenendo di aver colpito il pallone con la spalla. Il giorno dopo, su Instagram e dopo aver rivisto la moviola, Cutrone ha però ammesso la sua "colpa": "In un momento di adrenalina e istinto ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare. Ci tengo comunque a dire che il mio non è stato un gesto volontario e mi spiace che venga messa in discussione la mia onestà".