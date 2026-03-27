Chi è Alajbegovic, il 18enne bosniaco che terrorizza l'Italia (e che ha fregato il Milan)

Ha solo 18 anni, ma il suo nome è già entrato stabilmente nel radar del calcio europeo. Kerim-Sam Alajbegovic è il talento che martedì proverà a mettere in difficoltà l’Italia, ma soprattutto è il giocatore che negli ultimi mesi ha già fatto sfumare un possibile approdo in Serie A. Esterno offensivo mancino, nato a Colonia nel 2007, Alajbegovic è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio bosniaco. Cresciuto tra Germania e settore giovanile del Bayer Leverkusen, ha poi trovato spazio e continuità al Salisburgo, dove la sua stagione ha attirato osservatori da tutta Europa. Numeri pesanti per la sua età: 11 gol e tre assist tra campionato e coppe, con prestazioni che hanno acceso l’interesse concreto di Milan, Juventus e Napoli.

Il club italiano che più di tutti aveva seguito da vicino la sua crescita era il Milan, con emissari presenti anche negli ultimi impegni internazionali per monitorarlo dal vivo. Ma proprio quando sembrava possibile aprire una trattativa, il Bayer Leverkusen ha anticipato tutti esercitando il diritto di recompra inserito al momento della cessione in Austria. Dal primo luglio Alajbegovic tornerà così in Bundesliga con un contratto quinquennale, scelta che conferma quanto il club tedesco creda nel suo potenziale.