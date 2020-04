Vittorio Feltri dileggia Matteo Renzi: "Dice che le sigarette fanno male? A lui: fumo più che posso, sono vivo e senza Covid"

30 aprile 2020 a

Nel mirino di Vittorio Feltri ci finisce Matteo Renzi. Questa volta però la politica non c'entra, bensì c'entrano le bionde. Da intendersi però come sigarette, a cui il direttore e fondatore di Libero ama indulgere. Il punto è che le paglie sono finite nel mirino del leader di Italia Viva. Parole, quelle di Renzi, a cui Feltri replica su Twitter: "Renzi dice che le sigarette fanno male. A lui. A me fanno bene e ne fumo più che posso - sottolinea -. E sono ancora vivo e senza Covid. E allora?", conclude Vittorio Feltri nel suo elogio della sigaretta.

