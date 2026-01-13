Libero logo
Un viaggio nell’evoluzione del sacro nella società contemporanea in una mostra in Vaticano

martedì 13 gennaio 2026
“Vaticinium. L’uomo sacro”, la nuova mostra di arte contemporanea di Antonio Telesca e curata da Mauro Di Ruvo, critico e storico dell’arte, si terrà in Vaticano dal 20 al 30 gennaio, presso Palazzo Maffei Marescotti, la sede dell’Unione cattolica artisti italiani (Ucai) e di Galleria La Pigna, nelle cui stanze saranno esposti i dipinti dell’artista lucano.

L’aprifila della mostra è rappresentato da una trilogia di scudi lignei dalle sembianze quasi iliadiche. Il complesso mondo rituale e spirituale delle Gorgoni provenienti dalla civiltà elladica a cui appartenevano Achille, Odisseo, ma anche il Solone di Erodoto e la preesistente civiltà egizia, è riportato da Telesca nel mondo della postmoderna (e ormai post-umana) contemporaneità.

Il salto dalla dimensione remota dell’antichità a quella convulsa della modernità non avviene però bruscamente, ma con una mediazione ben ponderata che alleggerisce il carico di smarrimento temporale, in cui chi guarda non resta immobile e confuso, ma immobile ed estatico, pietrificato e veggente, quasi come Perseo con Medusa.

Nello scudo di Gorgone di Telesca sono sintetizzate - per il critico d’arte Mauro Di Ruvo, che firmerà la curatela dell’intera esposizione - sacralità icastica e civiltà iconica dell’Occidente e al tempo stesso del Cattolicesimo.

L’esposizione sarà inaugurata il 20 gennaio in Galleria La Pigna alle ore 17,30 ed è visitabile gratuitamente tutti i giorni in Via della Pigna, 3/a.

