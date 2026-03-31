Colpi commissionati e trafficanti: cosa si muove dietro i furti d'arte

Una incursione così fulminea, pianificata con un’evidente suddivisione dei ruoli, racconta di un mondo dove nulla è lasciato al caso. In questo senso, a svelare a Libero le logiche spietate e invisibili di questo mercato sotterraneo è un importante collaboratore di giustizia della camorra. Le sue parole disegnano i contorni di un vero e proprio sistema su commissione , dove il furto è solo l’ultimo atto di una complessa messa in scena. «Una puntata del genere non la fanno né gli improvvisati né la manovalanza comune» spiega. «È roba da professionisti veri. Quando vedi una azione così pulita, così rapida, con gli obiettivi già scelti, devi capire una cosa: quelli non entrano per vedere che cosa trovano. Entrano perché sanno già che cosa devono prendere». E spesso le mafie ci mettono lo zampino.

Il buio della notte parmense squarciato all’improvviso. Un portone che cede, ombre incappucciate che scivolano all’interno della Villa dei Capolavori a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Centottanta secondi appena. È il tempo che è bastato a una squadra di ladri per mettere a segno uno dei furti d’arte più sensazionali della storia recente. Tra domenica e lunedì scorso, le pareti della Fondazione Magnani-Rocca sono state spogliate di tre opere di valore inestimabile. I criminali sapevano esattamente cosa cercare, puntando dritti alla sala dei francesi al primo piano per strappare “Les Poissons”, un olio su tela di Renoir del 1917, la “Natura morta con ciliegie” di Cézanne del 1890 e la celebre “Odalisca sulla terrazza” realizzata da Matisse nel 1922. Hanno persino tentato di portare via un quarto dipinto, ma il suono degli allarmi e l’arrivo della sicurezza e dei carabinieri li hanno costretti ad abbandonarla nella fuga.

«Ai miei tempi, mi è capitato di sentire parlare di un quadro di Luca Giordano che doveva essere piazzato all’estero» racconta il collaboratore, chiarendo subito la caratura degli affari in gioco. «E già questa cosa ti fa capire il livello. Perché quando si fanno nomi del genere, vuol dire che non stai parlando di uno che si ruba un quadretto per venderlo al mercatino. Stai parlando di persone che conoscono autori, provenienze, valore, acquirenti possibili».

In questo sottobosco criminale operano anche figure inaspettate, come i cosiddetti “ladri freelance”. Ovvero battitori liberi che, dopo aver messo a segno un colpo fortunato, non vanno a bussare alle porte del clan per chiedere una banale protezione militare. Il loro problema è tutt’altro: «Capitava anche a noi», prosegue. «Volevano sapere se conoscevamo qualcuno in grado di rivendere antiquariato, oppure opere d’arte vere o presunte». E quel dettaglio sulle opere “presunte” spalanca uno scenario inquietante, fatto di tele dubbie e storie inventate ad arte per gonfiare i prezzi, dove il vero talento non è rubare l’oggetto, ma trovare l’intermediario capace di dargli una veste credibile e infilarlo nel canale giusto.

Le mire di questo sistema famelico non hanno confini. «So per certo che, nell’area sud di Napoli, a ridosso degli scavi di Pompei e anche verso Castellammare, sono saltati fuori, oppure sono stati rubati, monili e oggetti d’oro antichi che poi sono stati piazzati in Europa», prosegue la fonte. Una rotta criminale che puntava dritta verso la «Francia e l’Inghilterra», perché più il reperto archeologico si allontanava dall’Italia, «più il suo valore lievitava e le sue origini diventavano impossibili da rintracciare».

A orchestrare questi traffici internazionali non ci sono quasi mai i «classici boss di quartiere», che vengono «spesso tenuti volutamente all’oscuro dagli affiliati più esperti per evitare che impongano il pizzo», rovinando affari che necessitano di «totale discrezione e velocità». A muovere i fili è una rete insospettabile di colletti bianchi. «I nostri referenti erano antiquari, trafficanti, gioiellieri, mediatori, gente che arrivava da Roma, da Torino, da altri ambienti ancora». «Non si presentavano dicendo: andate a rubare un quadro», sottolinea. Lasciavano cadere una informazione importante: «Nella casa di Tizio e Caio ci sono oggetti che valgono una fortuna... se vi capita...». E quel che doveva capitare, capitava... È questa la chiave di lettura per decodificare crimini spettacolari come quello emiliano. «Ecco perché un caso come Parma, per come si presenta, mi fa pensare subito a questo schema. È il segnale di chi sapeva già che cosa prendere e per chi lo stava prendendo».

Poi ci sono i colpi impossibili, come quello ricostruito nel libro “Nuova Famiglia”, in cui l’ex boss Luigi Giuliano pianifica addirittura il furto del Tesoro di San Gennaro. La batteria criminale doveva violare le camere blindate dalle fogne grazie a planimetrie e tracciati forniti in tempi record da una talpa in un ufficio del Comune di Napoli. Un’operazione che avrebbe portato a razziare anche 70 quadri custoditi in un ufficio distaccato della diocesi in via Tribunali, poi saltata all’ultimo minuto. Non per l’intervento delle forze dell’ordine ma per scaramanzia. Giuliano aveva avuto un presentimento: qualcuno gli aveva suggerito di non sfidare l’ira del Patrono. E lui, una volta tanto nella vita, aveva capito che c’era qualcuno più potente di sé stesso.