Peccato non vivere di valori olimpici nella quotidianità

Le Olimpiadi funzionano perché sono un evento chiuso: regole chiare, tempi definiti, obiettivi condivisi. Tutti sanno dove inizia e dove finisce la competizione, cosa è lecito e cosa no, chi vince e perché. La vita reale non funziona così. Non c’è un arbitro, non esiste una linea di partenza uguale per tutti e le regole sono spesso ambigue o applicate in modo diseguale. Nella quotidianità ognuno corre per conto proprio, protegge il proprio vantaggio, giustifica le sue scorciatoie. L’ordine diventa privilegio, la fatica resta invisibile.



Negli stadi e lungo le piste ammiriamo atleti che incarnano qualità rare: disciplina, rispetto delle regole, accettazione della sconfitta, riconoscimento del merito altrui. Fuori dagli stadi, invece, prevalgono impazienza, polarizzazione e il bisogno costante di avere ragione. Pretendiamo risultati immediati, successi rapidi, riconoscimenti senza fatica. Il limite diventa un fallimento, l’attesa una perdita di tempo, il sacrificio un’ingiustizia. Eppure, se riusciamo a mettere da parte nazionalismi, rancori e differenze per due settimane di sport, cosa ci impedisce di farlo negli altri trecentocinquanta giorni dell’anno? La risposta è semplice e scomoda: nulla, se non la mancanza di volontà. L’unità autentica costa, è scomoda. Richiede autocontrollo, rinunce concrete, pazienza. Chiede di sospendere l’ego, di ascoltare senza pregiudizi.

IL MESSAGGIO Lo sport premia il merito, la società spesso premia la furbizia, il privilegio, il vantaggio di nascita. Le Olimpiadi rivelano una verità scomoda: celebriamo i valori solo finché restano simbolici. Parliamo di equità, rispetto e trasparenza, ma tolleriamo scorciatoie quando portano risultati. Esaltiamo la performance e rifiutiamo il limite, come se vincere contasse più del modo in cui si vince. L’etica diventa cornice decorativa, non pratica quotidiana. Senza onestà, coraggio e responsabilità condivisa, l’Olimpiade resta un rito: potente, emozionante, ma sterile. Forse il messaggio più sincero di queste Olimpiadi è questo: il mondo non è incapace di essere migliore, ma è poco disposto a pagarne il prezzo. Finché i valori resteranno uno spettacolo e non una scelta quotidiana, l’unità esisterà solo sotto i riflettori, e svanirà, inevitabilmente, una volta calato il sipario.